11 Haziran 2020 Perşembe 18:48 | Son Güncelleme:
Karayip Korsanları 3: Dünyanın Sonu filmi televizyon ekranlarında! Karayip Korsanları 3: Dünyanın Sonu filminin konusu nedir?
Karayip Korsanları 3: Dünyanın Sonu filminin konusu nedir? Karayip Korsanları 3: Dünyanın Sonu filminin başrolünde Johnny Depp, Orlando Bloom gibi ünlü isimler yer alıyor. Karayip Korsanları 3: Dünyanın Sonu filminin konusu: Elizabeth, Will ve Kaptan Barbossa'nın, ölüm mekanından Jack Sparrow'u kurtarmalarının ardından düşmanları ile yüz yüze gelirler.
Davy Jones ve Lord Cutler Beckett. Beckett bu kez Jones’un kalbinin kontrolünü elinde tutarak onunla gizli bir anlaşma yapar. Bu anlaşmaya göre denizlerde kuralları koyacak ve son Karayip Korsanları’ndan tamamen kurtulacaktır. Jack, Barbossa, Will, Elizabeth ve Tia Dalma ile mürettebatı, dünyanın dört bir yanından, Sao Feng de dahil olmak üzere Korsan Lordları çağırarak birlik oluşturmak zorundadırlar. Çıkacakları yolculukta her türlü tehlike ve ihanet onları beklemektedir.