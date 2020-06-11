Arka Sokaklar 556. bölüm sezon finali ile ekranlarda! Arka Sokaklar'ın sezon final bölümünde neler olacak?

Videonun gönderildiği IP’ye ulaşılmıştır ve dövüş yapılan adres tespit edilir. Ekip Hakan’ı kanlar içinde bulur. Özellikle Bahar oldukça endişelidir. Hakan hemen hastaneye götürülür. Ekip alınan telefon sinyali doğrultusunda Esmer, Olga ve Poyraz’ın peşine düşer. Engin, Ezgi’yi yanına çağırır ve Londra Büyükelçiliği Koruma Müdürlüğü’ne yapılacak görevlendirme için Ezgi’nin adının geçtiğini söyler ve gitmek isteyip istemediğini sorar. Ezgi bu duruma sıcak bakmaktadır. Cemal ise bu esnada Olga’yla beraber gizli görevdedir. Olga Cemal’e kancayı takmıştır ve onunla yakınlaşmak için her anı değerlendirir. Ezgi’nin gözü Cemal’in üzerindedir. Olga ve Cemal arasındaki yakınlaşma Ezgi’nin kararını belirleyecek gibi durmaktadır. Aydın ve Bahriye evli genç bir çifttir. Bahriye hemşiredir. Doğumuna az kalmıştır ama hâlâ hastanede çalışmaktadır. Hakan’ın tedavi sürecinde ekiptekilerle de iyi anlaşmışlardır. Ancak alkollü ve serseri bir gencin Bahriye’ye çarpması sonucu genç kadının ve bebeğinin hayatı tehlikeye girmiştir. Selin Bahriye’yi kurtarmak için kendini tehlikeye atacak kadar büyük bir mücadeleye girmiştir. Mesut da Selin’in daima destekçisidir.