Kızıl Elmas filmi televizyon ekranlarında seyirci ile buluşuyor! Kızıl Elmas filminin konusu nedir ve oyuncuları kimlerdir?

Üstelik Karen, Jack'i milyon dolarlık tehlikeli bir soygunun içerisine sürükler. Jack Karen'ın, eski ölüm saçan patronu Eddie'den (Bruce Willis) değerli taşların bulunduğu bir kargoyu çalacaktır. Jack, işlerin ters gitmesi ve ihanete uğraması üzerine oldukça zor bir durumda kalacak ve Eddie ile son kez yüzleşecektir.

Yönetmen: Max Adams

Oyuncular: Bruce Willis, Claire Forlani, Mark-Paul Gosselaar