11 Haziran 2020 Perşembe 18:59 | Son Güncelleme:
Kızıl Elmas filmi televizyon ekranlarında seyirci ile buluşuyor! Kızıl Elmas filminin konusu nedir ve oyuncuları kimlerdir?
Kızıl Elmas filminin konusu nedir? Kızıl Elmas filminin oyuncuları kimlerdir? Kızıl Elmas konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çeken bir film. Kızıl Elmas filminde Mark Paul Gosselar, Bruce Wills, Clarie Forlani, John Brotherton, Lydia Hull, Daniel Bernhardt, Ashley Kirk, Tlyler John Olson rol alıyor. Kızıl Elmas filminin konusu: Birinci sınıf soyguncu Jack (Mark Paul Gosselaar) ve onun iyi eğitimli ekibi büyük bir soyguna hazırlanırken, Jack'in eski sevgilisi Karen'ın hamile olarak ortaya çıkması işleri karıştırır.
Üstelik Karen, Jack'i milyon dolarlık tehlikeli bir soygunun içerisine sürükler. Jack Karen'ın, eski ölüm saçan patronu Eddie'den (Bruce Willis) değerli taşların bulunduğu bir kargoyu çalacaktır. Jack, işlerin ters gitmesi ve ihanete uğraması üzerine oldukça zor bir durumda kalacak ve Eddie ile son kez yüzleşecektir.
Yönetmen: Max Adams
Oyuncular: Bruce Willis, Claire Forlani, Mark-Paul Gosselaar