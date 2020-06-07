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  3. Karantinadan kazançlı çıktılar! Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş'a 750 bin TL'lik teklif!
07 Haziran 2020 Pazar 18:18 | Son Güncelleme:

Karantinadan kazançlı çıktılar! Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş'a 750 bin TL'lik teklif!

Karantinadan kazançlı çıktılar! Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş'a 750 bin TL'lik teklif!

Mücbir Sebepler'le Instagram'da ünlü isimleri ağırlayan Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş, gördükleri ilgi sayesinde 750 bin TL'lik reklam teklifini kaptı.

Karantina döneminde başlattıkları ‘Mücbir Sebepler’ adlı yayınlarıyla sosyal medyada milyonlar tarafından izlenen Bartu Küçükçağlayan ile Melikşah Altuntaş, evde kaldığımız dönemlerden kazançlı çıkıyor. Her gün gece 00.00’dan sonra İrem Derici, Berrak Tüzünataç ve Alican Yücesoy gibi çok sayıda ünlü isimleri yayınlarında ağırlayarak keyifle sohbete imza atan ikili, firmaların da ilgi odağı oldu. Ünlü ikiliye, canlı yayınlarında ürün tanıtımı yapmak ve markaların reklamlarında rol almaları için çok sayıda reklam teklifleri gelmeye başladı. Bunları değerlendirmeye alan oyunculara en son bir içecek firmasının yazın sunacağı ürün için 750 bin TL teklif ettiği öğrenildi.

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