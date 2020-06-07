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  3. Hadise her fırsatta soluğu sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evinde alıyor! Gizli görüşmelere devam...
07 Haziran 2020 Pazar 18:41 | Son Güncelleme:

Hadise her fırsatta soluğu sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evinde alıyor! Gizli görüşmelere devam...

Hadise her fırsatta soluğu sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evinde alıyor! Gizli görüşmelere devam...

Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla tüm dikkatleri üzerine çeken Hadise, bulduğu her fırsatta soluğu sevgilisinin evinde alıyor.

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Dışarıda görüntü vermemek için sevgilisinin evine giden Hadise, önceki gün yine Yıldırım’ın yanına giderken görüntülendi. Sevgilisinin köpeği Benek’le geçirdiği keyifli anları sosyal medyadan yayımlayan Hadise, evden çıktığında görüntülenmekten kurtulamadı. 

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