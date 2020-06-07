07 Haziran 2020 Pazar 18:41 | Son Güncelleme:
RECEP ASLAN
Hadise her fırsatta soluğu sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evinde alıyor! Gizli görüşmelere devam...
Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla tüm dikkatleri üzerine çeken Hadise, bulduğu her fırsatta soluğu sevgilisinin evinde alıyor.
RECEP ASLAN
Dışarıda görüntü vermemek için sevgilisinin evine giden Hadise, önceki gün yine Yıldırım’ın yanına giderken görüntülendi. Sevgilisinin köpeği Benek’le geçirdiği keyifli anları sosyal medyadan yayımlayan Hadise, evden çıktığında görüntülenmekten kurtulamadı.