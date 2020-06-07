07 Haziran 2020 Pazar 19:01 | Son Güncelleme:
Kısa sürede böyle bir ilgi göreceğini beklediğini anlatan Lara, “Uzun zamandır bu kadar güçlü bir şarkıya rastlamadım. Hem hiciv hem ironi var” dedi. Sanatçı, yeni şarkısı öncesi sağlıklı yaşam programıyla 1 yılda 15 kilo verdiğini anlattı.
Lara: Şarkımın ilgi göreceğini biliyordum
Lara, ‘Sanal Alem' şarkısıyla müzik listelerinde ilk sırada yerini aldı.
Kısa sürede böyle bir ilgi göreceğini beklediğini anlatan Lara, “Uzun zamandır bu kadar güçlü bir şarkıya rastlamadım. Hem hiciv hem ironi var” dedi. Sanatçı, yeni şarkısı öncesi sağlıklı yaşam programıyla 1 yılda 15 kilo verdiğini anlattı.