Lara: Şarkımın ilgi göreceğini biliyordum

Kısa sürede böyle bir ilgi göreceğini beklediğini anlatan Lara, “Uzun zamandır bu kadar güçlü bir şarkıya rastlamadım. Hem hiciv hem ironi var” dedi. Sanatçı, yeni şarkısı öncesi sağlıklı yaşam programıyla 1 yılda 15 kilo verdiğini anlattı.

