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  3. Hazım Körmükçü: Nafaka için taksicilik yapacaktım
06 Haziran 2020 Cumartesi 23:52 | Son Güncelleme:

Hazım Körmükçü: Nafaka için taksicilik yapacaktım

Hazım Körmükçü: Nafaka için taksicilik yapacaktım

4 yıllık eski eşi Hilal Özdemir'in, 2 çocuğunun nafakasını ödememekle ve kendisini mağdur etmekle suçladığı Hazım Körmükçü sessizliğini bozdu.

Eleştirilerin odağında yer alan oyuncu Hazım Körmükçü, koronavirüs salgınının sanat dünyasını çok etkilediğine dikkat çekerek "Aylardır çalışamıyoruz" dedi. Özdemir'in açıklamalarının iş hayatına da zarar verdiğini açıklayan Körmükçü, her zaman kazancını ailesiyle ve sevdikleriyle paylaştığını vurguladı.

YÜKSEK PARA KAZANMIYORUM

2 yıldır çocuklarına 3 bin TL nafaka ödediğini belirten Hazım Körmükçü, sanıldığı gibi yüksek paralar kazanmadığını belirtti. İki kez nafakayı öderken zorlandığını anlatan Körmükçü, bir ara taksicilik yapmayı düşündüğünü söyledi. Körmükçü, “VIP servisi yapan bir arkadaşımdan şoförlük yapmak için iş istedim. Şaşırdı ama ‘Dedim ki benim çalışmam, para kazanmam lazım. Boş duramam. Çalışmak ayıp değil'. 'Tamam' dedi, İşe girecektim ama pandemi çıktı" dedi.  

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