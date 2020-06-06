Hazım Körmükçü: Nafaka için taksicilik yapacaktım

Eleştirilerin odağında yer alan oyuncu Hazım Körmükçü, koronavirüs salgınının sanat dünyasını çok etkilediğine dikkat çekerek "Aylardır çalışamıyoruz" dedi. Özdemir'in açıklamalarının iş hayatına da zarar verdiğini açıklayan Körmükçü, her zaman kazancını ailesiyle ve sevdikleriyle paylaştığını vurguladı.

YÜKSEK PARA KAZANMIYORUM

2 yıldır çocuklarına 3 bin TL nafaka ödediğini belirten Hazım Körmükçü, sanıldığı gibi yüksek paralar kazanmadığını belirtti. İki kez nafakayı öderken zorlandığını anlatan Körmükçü, bir ara taksicilik yapmayı düşündüğünü söyledi. Körmükçü, “VIP servisi yapan bir arkadaşımdan şoförlük yapmak için iş istedim. Şaşırdı ama ‘Dedim ki benim çalışmam, para kazanmam lazım. Boş duramam. Çalışmak ayıp değil'. 'Tamam' dedi, İşe girecektim ama pandemi çıktı" dedi.