Hazal Filizküçükköse ve Cengiz Coşkun başrollerde... Yavuz Sultan Selim'in dizisi geliyor

Son günlerde tarih dizilerine olan ilgi artarken yapımcılarda bu yönde çalışmalarına hız verdi. 2506 Yapım ile İntermedya, Yavuz Sultan Selim’in hayatını dizi yapmak için kolları sıvadı. 3 sezonluk dijitalde yayınlanması planlanan dizi için Acun Ilıcalı'nın yeni açacağı dijital platform Exxen ile görüşülüyor. Koray Yeltekin ile Bilal Kalyoncu kaleme aldığı dizi için cast çalışmalarına başlandı. Muhteşem Yüzyıl'ın restore edilen platolarında çekilecek dizide Yavuz Sultan Selim'i Cengiz Coşkun, eşi Hafsa Hatun'u Hazal Filizküçükköse oynayacak.

Bilal Kalyoncu'nun yöneteceği Yavuz'un çekimlerine kasım sonu başlanması planlanıyor.

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