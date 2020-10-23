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  • Aşk-ı Memnu'nun Nihal'i Hazal Kaya'dan Peyker'i Nur Fettahoğlu'na ziyaret
23 Ekim 2020 Cuma 21:17 | Son Güncelleme:

Aşk-ı Memnu'nun Nihal'i Hazal Kaya'dan Peyker'i Nur Fettahoğlu'na ziyaret

Aşk-ı Memnu'nun Nihal'i Hazal Kaya'dan Peyker'i Nur Fettahoğlu'na ziyaret

‘Aşk-ı Memnu' dizisinin oyuncuları Nur Fettahoğlu ile Hazal Kaya, uzun bir aradan sonra hasret giderdi.

Nur Fettahoğlu ile Hazal Kaya, uzun bir aradan sonra hasret giderdi. Fettahoğlu, kızı Elisa ile Hazal Kaya’nın oğlu Fikret Ali ile birlikte yer aldığı kareyi sosyal medya hesabından yayınladı. Paylaşım çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Nur Fettahoğlu ile Hazal Kaya, uzun bir aradan sonra hasret giderdi. 

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