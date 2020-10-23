Aşk-ı Memnu'nun Nihal'i Hazal Kaya'dan Peyker'i Nur Fettahoğlu'na ziyaret

Nur Fettahoğlu ile Hazal Kaya, uzun bir aradan sonra hasret giderdi. Fettahoğlu, kızı Elisa ile Hazal Kaya’nın oğlu Fikret Ali ile birlikte yer aldığı kareyi sosyal medya hesabından yayınladı. Paylaşım çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Nur Fettahoğlu ile Hazal Kaya, uzun bir aradan sonra hasret giderdi.