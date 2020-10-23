Serenay Sarıkaya paylaşımıyla çok konuşuldu... Ayakkabı değil dalgıç paleti

Rahat bir şekilde oturan ve ayaklarını da topladığı görülen oyuncu Serenay Sarıkaya'nın ayakkabıları takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Farklı bir dizayna sahip olan ayakkabılara kimi takipçileri ilginç yorumlar yaptı: “Ayakkabı değil dalgıç paleti, terlik mi onlar, ayağındaki takunya mı, ayakkabıların çok kötü, ayakkabılar çok fena yalnız, gülüm çok güzelsin ama ayakkabılar iğrenç”.