  • $7,957
  • 9,4429
  • 487.062
  • 1190.63
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güneş
  • Serenay Sarıkaya paylaşımıyla çok konuşuldu... Ayakkabı değil dalgıç paleti
23 Ekim 2020 Cuma 21:26 | Son Güncelleme:

Serenay Sarıkaya paylaşımıyla çok konuşuldu... Ayakkabı değil dalgıç paleti

Serenay Sarıkaya paylaşımıyla çok konuşuldu... Ayakkabı değil dalgıç paleti

Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çok konuşuldu.

Rahat bir şekilde oturan ve ayaklarını da topladığı görülen oyuncu Serenay Sarıkaya'nın ayakkabıları takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Farklı bir dizayna sahip olan ayakkabılara kimi takipçileri ilginç yorumlar yaptı: “Ayakkabı değil dalgıç paleti, terlik mi onlar, ayağındaki takunya mı, ayakkabıların çok kötü, ayakkabılar çok fena yalnız, gülüm çok güzelsin ama ayakkabılar iğrenç”. 

<p>Vergi müfettişi olduğunu söylerek bir firma sahibinden 600 bin lira rüşvet almak isteyen şahıslar

İstanbul'da mali müşavire rüşvet baskını: Suçüstü yakalandılar

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Aslan ''Pamuk'' ile Bengal kaplanı ''Toby''nin şaşırtan dostluğu

İstanbul'un ilçelerinin koronavirüs yoğunluk haritası

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.