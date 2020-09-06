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  3. Gülşen ve Ozan Çolakoğlu'ndan oğulları Azur Benan'a 100 bin TL'ye uzaktan eğitim
06 Eylül 2020 Pazar 21:37 | Son Güncelleme:

Gülşen ve Ozan Çolakoğlu'ndan oğulları Azur Benan'a 100 bin TL'ye uzaktan eğitim

Gülşen ve Ozan Çolakoğlu'ndan oğulları Azur Benan'a 100 bin TL'ye uzaktan eğitim

Popçu Gülşen, 3 yaşındaki oğlu Azur'un eğitimini bu yıl uzaktan tamamlayacak.

Londra’da yıllık 100 bin TL’ye ücretle oğlunun okula yazdıran Gülşen, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl İngiltere planlarını askıya aldı. Gülşen, bir süre daha oğlunu okula götürmemeye karar verdi. Azur Benan, eğitimlerine bir sene daha uzaktan devam edecek. Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu bu süre zarfında oğluna dersler konusunda yardımcı olacak. 

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