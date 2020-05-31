Gülben Ergen'in pahalı kıyafet eleştirisine Demet Akalın yanıtı! 'Beyonce ölsün o zaman!'

Gülben Ergen, katıldığı Instagram canlı yayınında “Kendiniz marka olduğunuza inandıktan sonra üstüne ayrıca bir de marka giymeniz gerekmiyor” diyerek pahalı kıyafetler giyen meslektaşlarını eleştirdi.

Giyiminde lüks merakıyla bilinen Demet Akalın “Beyonce ölsün o zaman” diyerek yeni bir kavganın fitilini ateşledi.