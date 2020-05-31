Oğulcan Engin ile sevgili olan Ezgi Eyüpoğlu mutluluğunu gözler önüne serdi

Eyüpoğlu, erkek arkadaşı ve Engin’in kız kardeşi Elif Engin ile Çeşme’ye gitti. Müstakbel görümcesiyle arasından su sızmayan güzel oyuncu, ilk kez erkek arkadaşıyla da fotoğrafını paylaşarak mutluluğunu gözler önüne serdi.



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