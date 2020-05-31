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  3. Oğulcan Engin ile sevgili olan Ezgi Eyüpoğlu mutluluğunu gözler önüne serdi
31 Mayıs 2020 Pazar 18:16 | Son Güncelleme:

Oğulcan Engin ile sevgili olan Ezgi Eyüpoğlu mutluluğunu gözler önüne serdi

Oğulcan Engin ile sevgili olan Ezgi Eyüpoğlu mutluluğunu gözler önüne serdi

Oyuncu Ezgi Eyüpoğlu, Oğulcan Engin ile olan aşklarında evliliğe emin adımlarla ilerliyor.

Eyüpoğlu, erkek arkadaşı ve Engin’in kız kardeşi Elif Engin ile Çeşme’ye gitti. Müstakbel görümcesiyle arasından su sızmayan güzel oyuncu, ilk kez erkek arkadaşıyla da fotoğrafını paylaşarak mutluluğunu gözler önüne serdi.

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