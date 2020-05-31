31 Mayıs 2020 Pazar 18:16 | Son Güncelleme:
Eyüpoğlu, erkek arkadaşı ve Engin’in kız kardeşi Elif Engin ile Çeşme’ye gitti. Müstakbel görümcesiyle arasından su sızmayan güzel oyuncu, ilk kez erkek arkadaşıyla da fotoğrafını paylaşarak mutluluğunu gözler önüne serdi.
Oğulcan Engin ile sevgili olan Ezgi Eyüpoğlu mutluluğunu gözler önüne serdi
Oyuncu Ezgi Eyüpoğlu, Oğulcan Engin ile olan aşklarında evliliğe emin adımlarla ilerliyor.
Eyüpoğlu, erkek arkadaşı ve Engin’in kız kardeşi Elif Engin ile Çeşme’ye gitti. Müstakbel görümcesiyle arasından su sızmayan güzel oyuncu, ilk kez erkek arkadaşıyla da fotoğrafını paylaşarak mutluluğunu gözler önüne serdi.