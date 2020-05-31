En son Cem Yılmaz ile birlikte olan Defne Samyeli her bahar âşık

Aşk sorularına yanıt veren Samyeli, “Ben her bahar âşık olurum. Şu an âşık değilim, ama olabilirim" dedi. En son Cem Yılmaz ile birlikte olan Samyeli, "Aşka inancın kaldı mı?" sorusuna da "Kendini bulutlar üzerinde hissettiğin duygular peşinde koştuğun; kendine çok bağladığın bir durumsa; büyük bir aşk yaşayacaksan beraberinde büyük bir nefret kaçınılmaz" yanıtını verdi.