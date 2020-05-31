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  3. En son Cem Yılmaz ile birlikte olan Defne Samyeli her bahar âşık
31 Mayıs 2020 Pazar 18:34 | Son Güncelleme:

En son Cem Yılmaz ile birlikte olan Defne Samyeli her bahar âşık

En son Cem Yılmaz ile birlikte olan Defne Samyeli her bahar âşık

Defne Samyeli, Saba Tümer'in Instagram canlı yayınına katıldı.

Aşk sorularına yanıt veren Samyeli, “Ben her bahar âşık olurum. Şu an âşık değilim, ama olabilirim" dedi. En son Cem Yılmaz ile birlikte olan Samyeli, "Aşka inancın kaldı mı?" sorusuna da "Kendini bulutlar üzerinde hissettiğin duygular peşinde koştuğun; kendine çok bağladığın bir durumsa; büyük bir aşk yaşayacaksan beraberinde büyük bir nefret kaçınılmaz" yanıtını verdi.


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