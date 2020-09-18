Can Yaman ile Özge Gürel'in başrollerinde olduğu 'Bay Yanlış' ses getirmeye devam ediyor

Can Yaman ile Özge Gürel’in rol aldığı ‘Bay Yanlış’ dizisi Türkiye kadar yurtdışında da ses getirmeye devam ediyor. Çok sayıda hayran kitlesi bulunan Gürel ile Yaman’ın rol aldığı dizi İsrail’de de yayınlanmaya başlayacak. Can Yaman, İbranice “Herkese iyi eğlenceler, iyi seyirler” diyerek mutluluğunu paylaştı.