Seferin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu'nun kıyafetlerine ortak oldu

Evlilikte yakaladıkları uyumu elbise tercihlerinde de yakalamayı başaran ikiliden Kadir Doğulu, Neslihan Atagül’ün erkek kıyafetlerinde daha rahat ettiğini söyledi. Ünlü oyuncu, “Sürekli kıyafetlerimi giyiyor. Dolabımda eşyalarım kalmadı hepsi Neslihan’ın odasında... Giydiğini kendine yakıştırmayı da biliyor” dedi.