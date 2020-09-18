18 Eylül 2020 Cuma 22:11 | Son Güncelleme:
Seferin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu'nun kıyafetlerine ortak oldu
Oyuncu Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ün artık kendi kıyafetlerini giydiğini söyledi.
Evlilikte yakaladıkları uyumu elbise tercihlerinde de yakalamayı başaran ikiliden Kadir Doğulu, Neslihan Atagül’ün erkek kıyafetlerinde daha rahat ettiğini söyledi. Ünlü oyuncu, “Sürekli kıyafetlerimi giyiyor. Dolabımda eşyalarım kalmadı hepsi Neslihan’ın odasında... Giydiğini kendine yakıştırmayı da biliyor” dedi.