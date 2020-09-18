Hazal Kaya ekranlara dönüş sinyali verdi ve ekledi: Çekilse yine kabul ederim

En son ‘Bizim Hikaye’de rol alan Hazal Kaya, yeni sezon için görüşmelerine başladı. Oğlu Fikret Ali’yi kucağına aldıktan sonra setlere bir süre ara veren oyuncu, kendisini heyecanlandıran bir teklif geldiğini söyledi. Ezgi Mola’nın Youtube programına konuk olan oyuncu, “Benden Ne Olur? filminden sonra galiba bir dizi olacak. Bilmiyorum çok içimin ısındığı bir iş var, bakalım, ben kendi şartlarımı uydurabilirsem çok istiyorum” diye konuştu.

AŞK-I MEMNU'DA YİNE OYNARIM



Aşk-ı Memnu şimdi çekilse yine kabul edeceğini anlatan Kaya, “Benim için şöyle zordu. Mesela Nihal mezun oldu, ben mezun oldum, Nihal üniversite sınavına girdi, iki hafta sonra benim üniversite sınavım vardı. Hatta Nihal’in mezuniyeti Esma Sultan’daydı, benim mezuniyetim de Esma Sultan’daydı” açıklamasını yaptı.