Burç yorumları 8 Haziran 2020 : Haftanın ilk gününde burcunuza ve yükseleninize ait günlük burç yorumları nasıl?

8 Haziran Pazartesi günü burç yorumları haftaya enerjik ve planlı bir başlangıç için nasıl bir yol izlemeniz gerektiğini söylüyor. Böylelikle burcunuzu ne gibi sıkıntıların beklediğini ön görerek ona göre bir tavır sergileyebilirsiniz. İkizler için çanlar yenilik yapması için adeta sinyal veriyor; Yay burcu ise kendine vakit ayırmayı ihmal etmemeli! 12 burca ait ayrıntılı günlük burç yorumları için haberimizin devamını okuyabilirsiniz.

8 HAZİRAN 2020 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ GÜNLÜK YORUMU

Duygularınızdaki yoğunluk davranışlarınıza da yansıyor. Özellikle dikkat isteyen konularda bunu önlemeniz yararınıza olacak. İçinizdeki fırtınaları iş yaşamınıza aksettirmeyin. Rahatlamak için bütün yarım kalmış işlerinizi bitirmekte yarar var. Kısa süreli beraberlikten bıkanlar ileri ki günlerde uzun süreli bir beraberliğe adım atacaklar.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA GÜNLÜK YORUMU

Çevrenizden biriyle yapacağınız konuşmalar sayesinde işinizle ilgili ileriye dönük birtakım planlar yapacaksınız. Bu konuşma sizin için çok yararlı olacak. İş yerinde karşılaşacağınız sorunları büyük tartışmalara yol açmadan sonuçlandırmaya çalışın. Pozitif enerjinizi kaybetmeyin. Enerjinizi arttıracak doğal yiyeceklere yönelin.

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER GÜNLÜK YORUMU

Gerilimsiz ve rahat bir gün. Amaçlarınıza rahatça ulaşabileceksiniz. Fakat çevrenizdekilerle inatlaşmayın. Bu tutumunuz onları çileden çıkarıyor. Her şeyi ben biliyorum havasından da vazgeçin. Karşınızdakilere de şans tanıyın. Yenilikler yapmanın vakti geldi de geçiyor bile. Böylece kendinizi daha moralli ve zinde hissedebilirsiniz.

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ GÜNLÜK YORUMU

Hayatta her şey her zaman kolay olmuyor. Fakat siz azimli kişiliğiniz sayesinde bu zorlukların altından kalkmayı her zaman başarabilirsiniz. Bu yönünüz sevdiğiniz insanı da çok etkiliyor. Onu kendinize daha fazla bağlıyorsunuz. Eğer sevdiğiniz biri yoksa etraftaki insanların da dikkatini çekeceksiniz. Biriyle tanışabilirsiniz.

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN GÜNLÜK YORUMU

Bugün evinizle ilgileneceksiniz. Evle ilgili değişiklik yapmanın zamanı geldi. Yaratıcı özelliğiniz sayesinde işte büyük başarı elde edebilirsiniz. Size güçlü biri destek olabilir. Para konusuna diyecek yok. Bolluk sürüyor. Sevdiğinizle aranızda ailevi sorunlar olabilir. Ailenizin sözlerini ona nakletmeyin. Bu sorun yaratabilir.

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK GÜNLÜK YORUMU

Duygusal bir gündesiniz. Yaşama pembe gözlüklerle bakabileceksiniz. Böylece gününüz huzurlu ve mutlu geçecek. Bu moralli halinizi devam ettirebilirseniz his ve çalışma hayatınızda bunun olumlu yansımalarını görürsünüz. Pozitif enerjinizi kaybetmeyin. Enerjinizi artıracak doğal yiyeceklere yönelin.

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ GÜNLÜK YORUMU

Katılacağınız bir arkadaş toplantısında çok eğlenecek ve uzun zamandır birlikte olmadığınız arkadaşlarınızla birlikte olma fırsatı yakalayacaksınız. Bugünlerde yaşamınıza yeni birisi girebilir. Yalnız bu insan sizin gibi otoriter ve bağımsızlığına düşkün biri olacak. Anlaşmanız size bağlı. Para konusunda şanslı bir gün geçireceksiniz.

AKREP VE YÜKSELEN AKREP GÜNLÜK YORUMU

Bir dostunuza yardımınız olacak. Uzun süredir kafanızı kurcalayan bir konu sonuca ulaşacak. Maddi açıdan oldukça rahat bir döneme gireceksiniz. Yalnız daha evvelden yapmış olduğunuz harcamalarınız biraz yük getirebilir. Sevdiğinizle her şey yoluna girecek. Birbirinize daha çok zaman ayırmaya başladınız.

YAY VE YÜKSELEN YAY GÜNLÜK YORUMU

Kendinize zaman ayırdığınız ve dinlendiğiniz zaman gösterdiğiniz performans herkesi şaşkına uğratıyor. Ne yazık ki kendinize fazla zaman ayırmıyorsunuz. Rejim yapmak istiyor ama başlayamıyorsunuz. Birden kendinizi bu kadar sıkıntıya sokmayın. Yavaş yavaş yemekleri azaltın ve bol bol hareket yapın.

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK GÜNLÜK YORUMU

Yeni iş projeleri yapacaksınız. Hepsi bol kazançlı ve önemli işler. Şansınız açılıyor. İşte, hayatta olumlu düşünmenin yararları. Dengenizi koruyabilirseniz çabalarınızın karşılığını almamanız için bir neden yok. En büyük zaafınız terazinin dengelerini eşitlemek. Hep bir taraf ağır basıyor. Bu da sizi duygusal yönde düşünmeye sevk ediyor.

KOVA VE YÜKSELEN KOVA GÜNLÜK YORUMU

Duygularınız coşacak. Toplum yaşamınızda ve aşkta başarılı olacaksınız. Seviyor ve seviliyorsanız bütün kuruntu ve kuşkulardan sıyrılarak büyük bir mutluluğa erişeceksiniz. Cinsellik konusunda dikkatli olmalısınız. Onun isteklerini düşünmelisiniz. Para durumunuz iyi. İki ayrı yerden gelir sağlayacaksınız.

BALIK VE YÜKSELEN BALIK GÜNLÜK YORUMU

Neşeli bir gündesiniz. Dostlarınızı arayın ve onları eğlence yerlerine davet edin. İş hayatınızda çok enerjiksiniz. İsteklerinizi gerçekleştirme imkânı bulacaksınız. Parasal yönden de durumunuz gayet iyi. Tabii ki bu imkânınızı iyi yatırımlarla değerlendirmelisiniz. Duygusal bağlamda işler de pek o kadar kötü sayılmaz.