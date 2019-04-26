YSK son dakika: YSK İstanbul seçim sonuçları kararı ne?

YSK son dakika kararları ve açıklamaları herkes tarafından merak ediliyor. YSK İstanbul seçim sonuçları kararı ne? bu sorunun yanıtı güncel olarak araştırılıyor. 26 Nisan'da YSK bir ara karar açıklayarak 41 bin 132 seçmen ile memur olmayan sandık kurulu başkan ve üyelerinin araştırılmasını kararlaştırmıştı. YSK, inceleme için ilçe seçim kurullarına 5 günlük süre vermişti. YSK geçtiğimiz günlerde açıkladığı bir diğer ara kararda AK Parti'nin KHK'dan ihraç edilen seçmenlerle ilgili itirazını reddederken '41 bin 132 kısıtlı seçmen' iddiasının ise araştırılmasına karar vermişti. Bugün yeni bir son dakika gelişmesi yaşandı ve YSK ara karar yayınladı. YSK İstanbul ara kararı ve İstanbul seçim sonuçları ile ilgili son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte YSK'nın İstanbul kararı...

YSK SON DAKİKA: YSK İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI KARARI NE?

AK Parti YSK temsilcisi Recep Özel yaptığı son dakika açıklamasında İstanbul seçimleri ile ilgili 5 bin 515 kişinin daha soruşturulacağını duyurdu.

İDDİALARA İNCELEME

Söz konusu madde kapsamındaki itiraz uyarınca ceza infaz kurumlarında kasıtlı suçtan hükümlü bulunan 5 bin 287 kişinin yerlerine oy kullandığı iddiası ile yine 31 Mart 2019'da cezaevlerinde tutuklu ve taksirli suçtan hükümlü olarak bulunan ve yerleşim yerleri cezaevi olarak gösterilen 236 kişinin cezaevinde oy kullandığı iddiası araştırılacak.

İlçe seçim kurulları, İstanbul itirazındaki en kritik konularından birisi olan kamu görevlisi olmayan sandık başkanı ve memur üyelerini de araştıracak. AK Parti'nin itiraz dilekçesinde 6 bin 539 sandık kurulu başkanı ile 13 bin 84 sandık kurulu üyesinin kamu görevlisi olmadığı belirtiliyordu. İlçe seçim kurulları, sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin görevlendirilmelerine esas alınan listeleri, hangi kurumlardan temin edildiği de belirtilerek YSK'ya gönderecek. Ayrıca söz konusu listeler dışında görevlendirme yapılıp yapılmadığına bakacak olan ilçe seçim kurulları, bu şekildeki görevlendirmelerin hangi sebeple ve hangi kurumdan yapıldığını bildirecek. Ayrıca bunlardan mazeret bildiren veya seçim günü göreve gelmeyenlerin listesi de YSK'ya sunulacak.

YSK KARAR VERECEK

AK Parti'nin iptal gerekçesi olarak sunduğu tüm bu iddialarla ilgili yapılacak araştırmanın sonucu daha sonra YSK'nın önüne gelecek. YSK da araştırma sonucuna göre İstanbul ile ilgili nihai kararı verecek.