YSK son dakika: Maltepe seçim sonuçları son durum ne?

YSK son dakika gelişmesi var mı? Maltepe seçim sonuçları son durum ne? gibi soruların yanıtları seçim sonuçlarını merak eden tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. YSK, İstanbul seçimlerine ilişkin üçüncü gün mesaisini dün yaptı. YSK, MHP’nin Maltepe’de sandık kurulu başkanı ve üyeleriyle ilgili olağanüstü itirazındaki iddiaları araştırmasını istediğini bildirdi. Gözler seçim sonuçları için YSK'ya çevrildi. MHP, sandık kurulu başkanlarından 117’sinin akraba olduğunu iddia etmişti. Bu iddia ise Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü’nce araştırılmaya başlandı. Kurul, il ve ilçe seçim kurullarına evrakların incelenmesi için 5 gün süre vermişti. YSK, MHP'nin talepleriyle ilgili de 5 gün süre verdi. YSK kararları ve İstanbul seçim sonuçları son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

MALTEPE SEÇİM SONUÇLARI SON DURUM NE?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul seçimlerine ilişkin üçüncü gün mesaisini de dün tamamladı. YSK, MHP’nin Maltepe’de sandık kurulu başkanı ve üyeleriyle ilgili olağanüstü itirazındaki iddiaları araştırmasını talep etti.

MHP’nin olağanüstü itiraz dilekçesinde, 1093 sandıkta kamu görevlisi olması gereken sandık kurulu başkanı ve üyelerin 970’inin kaymakamlıkça bildirilen listeden belirlenmediği, il veya ilçe dışından görevlendirme yapıldığı belirtilmişti. YSK, sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin görevlendirilmelerine esas alınan listelerin, Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurullarından ayrı ayrı gönderilmesinin istenmesine karar verdi. Bu listeler dışında görevlendirme yapılmışsa hangi sebeple ve hangi kurumdan görevlendirme yapıldığının sorulmasına karar veren YSK, mazeret bildiren veya seçim günü göreve gelmeyenlerin listesinin Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurullarınca ayrı ayrı gönderilmesini istedi.

MHP, sandık kurulu başkanlarından 117’sinin akraba olduğunu da ifade etmişti. Bu iddia ise Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü tarafından araştırılmaya başlandı. YSK, ara karar gereklerinin beş gün içinde ilgili ilçe seçim kurullarınca kurul halinde toplanılarak yerine getirilmesini istedi. YSK bu yanıtların ardından AK Parti ve MHP’nin Büyükşehir, Maltepe ve Büyükçekmece itirazlarını nihai olarak karara bağlayacak.

DÜN VERİLEN ARA KARARLAR

AK Parti'nin İstanbul seçimleriyle ilgili olağanüstü itirazını görüşen YSK, dün ara karar vererek, KHK'lilerin oy kullanabileceğine karar vermiş, 41 bin 132 seçmen ile memur olmayan sandık kurulu başkan ve üyelerinin araştırılmasını kararlaştırmıştı. Kurulun bu konuyla ilgili kısa kararı yazıldı.

Kısa kararda, AK Parti'nin "2 bin 732 kısıtlı seçmenin oy kullandığı" iddiasıyla ilgili, bu seçmenlerin, seçmen listesinde yer alıp almadıkları, yer almış iseler bu seçmenlerin oy kullanıp kullanmadığının ilçe seçim kurulunca tutanakla tespit edilmesi istendi. Bu kişiler, oy kullanmışsa kısıtlılıklarına ilişkin 31 Mart 2019 tarihi ve bu tarihten önce kesinleşmiş mahkeme kararı varsa ilgili mahkemelerden temin edilerek tutanakla kurula gönderilmesi talep edildi.

KISITLI SEÇMEN İÇİN TESPİT

"Ölen bin 229 kişinin yerine oy kullanıldığı", "ceza infaz kurumlarında tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olan 10 bin 290 kişinin kayıtlı olduğu sandık seçmen listesinde yerlerine oy kullanıldığı", "31 Mart 2019'da cezaevlerinde kasıtlı suçtan hükümlü olan 5 bin 287 kişinin kayıtlı oldukları seçmen listesinde yerlerine oy kullanıldığı" ve "31 Mart 2019'da cezaevlerinde tutuklu ve taksirli suçtan hükümlü olarak bulunan ve yerleşim yerleri cezaevi olarak gösterilen 236 kişinin cezaevinde oy kullandığı" iddialarıyla ilgili de ilçe seçim kurullarınca bu kişiler yerine oy kullanılıp kullanılmadığının tutanakla tespit edilerek YSK'ye gönderilmesi istendi.