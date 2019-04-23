Kısıtlı seçmen nedir? Kısıtlı seçmen ne demek? gibi soruların yanıtları seçim sonuçlarını ve YSK kararlarını merak eden herkes tarafından araştırılıyor. AK Parti ve MHP İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi için olağanüstü itirazlarını Yüksek Seçim Kurulu’na gerçekleştirmişlerdi. YSK'nın kararı beklenirken AK Parti, İstanbul seçiminin iptali için Kanun Hükmünde Kararname ile kamu hizmetinden çıkarılan seçmenlerin bulunduğu listeyi içeren ek bir dilekçe de sunmuştu. İstanbul seçimleriyle ilgili olağanüstü itirazları görüşen YSK, KHK'lıların oy kullanabileceğine karar verdi. Ayrıca YSK, 41 bin 132 kişi ile memur olmayan sandık kurulu başkan ve üyelerinin araştırılmasını kararlaştırdı.Kurul ayrıca, AK Parti'nin kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı yönündeki iddiasıyla ilgili ilçe seçim kurullarından bilgi ve belge talep etti. İşte YSK son dakika gelişmeleri..

KISITLI SEÇMEN NEDİR? KISITLI SEÇMEN NE DEMEK?



Kişiliğe bağlanan hukuki sonuçlar ile kişilerin hak ve fiil ehliyetlerini düzenleyen temel kanun olan 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, çeşitli maddelerinde “kısıtlı” olmaktan söz etmekte ve 404. ve devamındaki maddelerinde kısıtlılığı; “Vesayeti Gerektiren Haller” başlığı altında düzenliyor. Buna göre, reşit olmayan (18 yaşından küçük olan) şahısların velayet veya vesayet altında bulunma zorunlulukları bir tarafa bırakılırsa, Türk Medeni Kanunu açısından kısıtlılık, aşağıdaki 4 halde mümkündür:

1) Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı (TMK.m. 405),

2) Savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı, kötü yönetim (TMK.m. 406),

3) Bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkum olma durumu (TMK.m. 407),

4) İlgilinin geçerli nedenlere dayanan talebi (TMK.m. 408).

Yukarıda sayılan bu dört durumdan bir veya birkaçının varlığı halinde, Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre ilgili şahsın belli işlemleri tek başına yapma yetkisi kısıtlanır ve kendisine, bu işlemleri onun yerine yapması için bir “vasi” veya “kayyım” atanır