10 Kasım 2020 Salı 17:10 | Son Güncelleme:
WhatsApp'tan polis ekiplerinin uygulama noktalarını paylaşan yaklaşık 100 kişi hakkında soruşturma başlatıldı
AA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, WhatsApp grubundan polis ekiplerinin uygulama yaptığı noktaları paylaşan yaklaşık 100 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, WhatsApp grubundan polis ekiplerinin uygulama yaptığı noktaları paylaşan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.
POLİS DENETİMİNDEN KAÇTILAR
AA'da yer alan habere göre, İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir grubun kurduğu WhatsApp grubunda, polis ekiplerinin uygulama noktalarını paylaşarak denetimlerden kaçtığı bilgisine ulaştı.
YAKLAŞIK 100 KİŞİYE SORUŞTURMA
Savcılık kararıyla harekete geçen ekipler, belirledikleri grup üyesi yaklaşık 100 kişi hakkında soruşturma başlattı.