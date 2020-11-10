  • $8,1575
  • 9,6388
  • 493.352
  • 1243.56
  • Haberler
  • Güncel
  • WhatsApp'tan polis ekiplerinin uygulama noktalarını paylaşan yaklaşık 100 kişi hakkında soruşturma başlatıldı
10 Kasım 2020 Salı 17:10 | Son Güncelleme:

WhatsApp'tan polis ekiplerinin uygulama noktalarını paylaşan yaklaşık 100 kişi hakkında soruşturma başlatıldı

WhatsApp'tan polis ekiplerinin uygulama noktalarını paylaşan yaklaşık 100 kişi hakkında soruşturma başlatıldı
AA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, WhatsApp grubundan polis ekiplerinin uygulama yaptığı noktaları paylaşan yaklaşık 100 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, WhatsApp grubundan polis ekiplerinin uygulama yaptığı noktaları paylaşan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.

POLİS DENETİMİNDEN KAÇTILAR

AA'da yer alan habere göre, İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir grubun kurduğu WhatsApp grubunda, polis ekiplerinin uygulama noktalarını paylaşarak denetimlerden kaçtığı bilgisine ulaştı.

YAKLAŞIK 100 KİŞİYE SORUŞTURMA

Savcılık kararıyla harekete geçen ekipler, belirledikleri grup üyesi yaklaşık 100 kişi hakkında soruşturma başlattı.

Whatsapp'ta bütün sohbetleri sessiz alma özelliği geliyor

WhatsApp'tan kullanıcılara yeni özellik! Mesajları ve fotoğrafları kendi kendine silinecek

WhatsApp'ta alışveriş dönemi başlayacak
<p>Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa etmesi üzerine sorulan soruyu yanıtlayan AK Part

AK Parti'den Berat Albayrak açıklaması

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

10 Kasım Anılarla Atatürk Sergisi açıldı

Azerbaycan halkı tarihi zafer sonrası sokaklara döküldü

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.