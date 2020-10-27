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27 Ekim 2020 Salı 09:33 | Son Güncelleme:

Whatsapp'ta bütün sohbetleri sessiz alma özelliği geliyor

Whatsapp'ta bütün sohbetleri sessiz alma özelliği geliyor

Dünyaca ünlü mesajlaşma platformu Whatsapp'ta büyük yenilik geldi. WhatsApp sohbetleri tamamen sessize alma özelliğini tüm kullanıcılara açtı.

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp bir kez daha platforma entegre ettiği yeni özelliği ile gündemde.

Daha önce WhatsApp gruplarını sessize almak için 8 saat, 1 hafta ve 1 yıl olmak üzere üç opsiyon sunan platform bu opsiyonlara bir yenisini ekledi.

Gadgets 360'da yer alan habere göre, WhatsApp’ın sohbetleri tamamen sessize alma özelliği tüm kullanıcılara açıldı.

Başka bir deyişle WhatsApp söz konusu güncelleme ile kullanıcılarının istedikleri WhatsApp mesajlarını sonsuza kadar kapatmasına imkan tanıyacak.

Başka bir Söz konusu özellik hem iOS hem de Android platformları için yayınlandı. Bu özelliğin önümüzdeki günlerde tüm cihazlara gelmesi bekleniyor.

WhatsApp söz konusu güncelleme ile kullanıcılarının istedikleri WhatsApp mesajlarını sonsuza kadar kapatmasına imkan tanıyacak. 

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık / <a href='mailto: ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr

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