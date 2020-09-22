22 Eylül 2020 Salı 20:33 | Son Güncelleme:
WhatsApp'tan kullanıcılara yeni özellik! Mesajları ve fotoğrafları kendi kendine silinecek
WhatsApp ekibinin, Snapchat'in kendi kendini silen medyası gibi ‘süresi dolan medya' özelliği üzerinde çalıştığı öğrenildi.
WhatsApp ekibinin, ‘süresi dolan medya’ özelliği üzerinde çalıştığı öğrenildi. Bir fotoğraf, video veya GIF seçtikten sonra, sol tarafta yer alan simgeye tıklayarak süreli bir şekilde gönderilmesini sağlayabileceksiniz. Herhangi bir süreden bahsedilmiyor, şu anda elde edilen bilgilere göre siz o kişiyle sohbeti tamamladığınızda gönderdiğiniz içerikler kaybolacak.