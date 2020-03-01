Volkan Bozkır Birleşmiş Milletler'in 75. Genel Kurul Başkanlığına seçildi

Gelecek dönem 75. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak olan Birleşmiş Milletler'in 75. Genel Kurul Başkanlığına oybirliğiyle Volkan Bozkır seçildi. Eski AB Bakanı, Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır, 193 üye ülkeli Birleşmiş Milletler’in (BM) 75. Genel Kurul Başkanı oluyor.

27 üyeli BM Batı Grubu oybirliğiyle onayladı

BM’nin 75. yıl dönümünde bu görevi üstlenecek Bozkır, Genel Kurul Başkanlığı için Avrupa ülkeleriyle birlikte ABD, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve İsrail’in de üyesi olduğu BM Batı Grubu’nun (WEOG) adayı oldu. Almanya, İngiltere, Fransa, Avusturya, Belçika, Yunanistan ve İtalya’nın da aralarında bulunduğu 27 üyeli BM Batı Grubu, Bozkır’ın adaylığını 27 Şubat Perşembe günkü toplantısında oybirliğiyle onayladı. Genel Kurul Başkanı’nın, BM Genel Kurulu’nun kural ve prosedürlerinin uygulanmasının yanı sıra Genel Kurul’un ahlaki otoritesi ve üye 193 ülkenin bir arada uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlama sorumluluğu bulunuyor.

Ülkemiz bu görevi daha önce üstlenmedi

Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada Bozkır’ın adaylığının Batı Avrupa ve Diğerleri Grubunca (WEOG) tasdik edildiğini bildirdi. Açıklamada, “Ülkemiz çok taraflı diplomasi ve kural temelli küresel sistemi güçlü biçimde desteklemektedir. BM üyesi tüm ülkelerin eşit şekilde temsil edildiği BM Genel Kurulu da bu düzenin merkezinde yer almaktadır. Büyükelçi Bozkır’ın, ülkemizin daha önce üstlenmediği bu saygın görevi, BM teşkilatının 2020 yılında kutlanmakta olan 75. kuruluş yıl dönümü gibi anlamlı bir dönemde üstlenecek olması da ayrıca önemlidir” denildi.Bozkır, Twitter'dan yaptığı açıklamada, BM Batı Grubunun (WEOG), 27 Şubat 2020 günü gerçekleşen toplantısında, BM bünyesindeki en üst düzey görev olan 75. Genel Kurul Başkanlığına adaylığının oy birliğiyle onaylandığını bildirdi.

Büyük bir gurur ve onur duyuyorum

BM Genel Kurulu'nun, 193 ülkenin katılacağı 12 Haziran 2020'deki toplantısında, BM 75. Genel Kurul Başkanlığı görevinin onaylanacağını belirten Bozkır, "15 Eylül 2020'de ise bu çok önemli görevi, BM'nin kuruluşunun 75. yıl dönümünde, Türkiye adına bir yıl süreyle üstleneceğim. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından eylül ayında 74. Dönem Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap ettiği konuşmasında aday gösterildiğim bu çok önemli görevi üstlenecek olmaktan dolayı ülkem, ailem ve şahsım adına büyük bir gurur ve onur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Bozkır'ın siyasi geçmişi

22 Kasım 1950 Ankara doğumlu Bozkır, Dışişleri Bakanlığı’nın çeşitli kademelerde yaptığı görevlerin ardından merhum Turgut Özal’ın Başbakanlığı döneminde dışişleri danışmanlığını, Cumhurbaşkanlığı döneminde de Özel Kalem Müdürlüğü ve dışişleri danışmanlığını yaptı. Eski Cumhurbaşkanlarından Süleyman Demirel’in de Özel Kalem Müdürlüğü ve dışişleri danışmanlığını yapan Bozkır, AB Genel Sekreter Yardımcısı, Dışişleri Bakanlığı AB’den Sorumlu Müsteşar Yardımcısı ve AB Genel Sekreterliği görevlerinde de bulundu. Dört dönemdir AK Parti’den İstanbul milletvekili seçilen Bozkır, Dışişleri Komisyonu Başkanlığı’nın yanı sıra 62 ve 64. hükümetler döneminde AB Bakanı ve Başmüzakereci olarak da görev yaptı.

(AA)