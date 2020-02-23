Türkiye-İran sınırı kapatıldı Gidiş devam ediyor, geliş durduruldu

İran'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısının 8'e yükselmesinin ardından Türkiye'den flaş bir karar geldi. Türkiye, Van'daki Kapıköy Sınır Kapısı'nı kapattı. Kararı İçişleri Bakanlığı duyurdu.

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

"BİZLER İÇİN ALAR ANLAMINA GELİYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tehdidiyle ilgili, hastalığın komşumuz İran'da görülmesi bizler için alarm anlamına geliyor. Koronovirüs Bilim Kurulu toplantısını yaptı, her ihtimal masaya yatırıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız konuyu özellikle yakında takip etmektedir. Koronovirüs Bilim Kurulu alacağı karara uyulması talimatı verdiler. İran sınırıyla ilgili kararlar tüm valiliklere bildirilmiş oldu. Bugün saat 17.00 itibariyle geçici olarak durduruldu." dedi.