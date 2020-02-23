Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Koronavirüs önlemi: İran'la ihracat ve transit işlem kontrollü yapılacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Koronavirüs nedeniyle İran’a açılan kapılarımızda İran'dan tüm araç, eşya ve yolcu girişleri tedbir amacıyla geçici olarak durdurulmuştur. Türkiye'den (İran'a) ihracat ve transit işlemleri kontrollü devam etmektedir." dedi.

(AA)