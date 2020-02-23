Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0944
  • 6,6161
  • 322.823
  • 116829
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Koronavirüs önlemi: İran'la ihracat ve transit işlem kontrollü yapılacak

Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Koronavirüs önlemi: İran'la ihracat ve transit işlem kontrollü yapılacak

Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Koronavirüs önlemi: İran'la ihracat ve transit işlem kontrollü yapılacak

Ticaret Bakanı Pekcan, "Koronavirüs nedeniyle İran’a açılan kapılarımızda İran'dan tüm araç, eşya ve yolcu girişleri tedbir amacıyla geçici olarak durdurulmuştur. Türkiye'den İran'a ihracat ve transit işlemleri kontrollü devam etmektedir." dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Koronavirüs nedeniyle İran’a açılan kapılarımızda İran'dan tüm araç, eşya ve yolcu girişleri tedbir amacıyla geçici olarak durdurulmuştur. Türkiye'den (İran'a) ihracat ve transit işlemleri kontrollü devam etmektedir." dedi.

(AA)


Murat ve Aslı'nın aşkı tarih oldu!
Ece Erken'e dava açan Talat Bulut'a büyük şok!
Hadise ve Kaan ilişkisinde kriz mi çıktı?
'Asla poz vermem'
Burcu Esmersoy'dan flaş aşk itirafı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay´dan Van depremi açıklaması

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Nefesleri kesen Beşiktaş-Trabzonspor maçından arşivlik fotoğraflar