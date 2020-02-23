İran'a komşu diğer ülkeler sınır kapılarını kapattı

Türkiye dahil İran çevresindeki tüm ülkeler, bu ülkede ölümle sonuçlanan yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle Tahran ile sınır kapılarını kapattı.

İRAN İLE SINIR KAPILARINI KAPATAN ÜLKELER

İran'a komşu diğer ülkeler de koronavirüs salgınına karşı önlem almak amacıyla Tahran ile sınır kapılarını kapattı.

TÜRKMENİSTAN

Aşkabat yönetimi, Lotf Abad, Serakhs, İnceburun (Pol) ve Bajgiran sınır kapılarını kapattı.

NAHCİVAN SINIRINDAKİ KAPI KAPATILDI

Nahcivan Özerk Cumhuriyeti'ne açılan tek sınır kapısı olan Dilucu Sınır Kapısı da kapatıldı.

IRAK

Irak Sınır Kapıları Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, İran vatandaşlarının 3 gün süreyle hiçbir sınır kapısından Irak'a girişine izin verilmeyeceği belirtildi. Sınır kapılarından gerçekleşen İran'dan Irak'a yönelik ithalatın ise devam edeceği kaydedildi.

PAKİSTAN

Belucistan eyaleti İçişleri Bakanı Mir Ziaullah Langove yaptığı açıklamada, İran'daki koronavirüsünden kaynaklı ölümlerin ardından sınırın yetkililer tarafından geçici olarak kapatıldığını açıkladı.

Eyaletin Başbakanı Jam Kamal Alyani de Taftan'daki Pakistan-İran sınır bölgesinde 100 yataklı bir çadır hastanesi kurulması için çalışmalara başlandığını belirtti.

AFGANİSTAN

Afganistan da İran ile sınır kapılarını kapatan bir diğer ülke oldu.