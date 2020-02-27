Suudi Arabistan koronavirüs nedeniyle umre ziyaretlerini askıya aldı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan’ın umre ziyaretlerini geçici olarak askıya alması üzerine Türk umrecilerle ilgili açıklama yaptı

Açıklamada, Suudi Arabistan tarafından koronavirüs (Kovid-19) salgınının önüne geçilmesi maksadıyla tedbir amaçlı umre ziyareti için ülkeye girişlerin geçici olarak askıya alındığı hatırlatıldı.

Tüm ülkelerden Umre ziyareti için yapılacak girişlerin geçici olarak durdurulduğunun belirtildiği açıklamada, "Şu ana kadar Suudi Arabistan yetkilileri tarafından bu ülkede koronavirüs vakası rastlandığına dair herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Suudi Arabistan’da bulunan Umrecilerimizin ülkemize dönüş tarihleri ile ilgili bir değişiklik söz konusu değildir. Suudi Arabistan’ın aldığı bu karar nedeniyle de geçici olarak yeni Umre kaydı alınmayacaktır." denildi.