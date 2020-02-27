Erken seçime giden İsrail'den 'küstah' seçim vaadi: Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar

İsrail'de 2 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan erken seçim yaklaşırken aşırı sağcı adaylar da skandal vaatlerde bulunmaya devam ediyor. Daha önce Ürdün Vadisi'ni ilhak edeceklerinin vaat eden Binyamin Netanyahu'nun ardından şimdi de rakibi Benny Gantz küstah açıklamalarda bulundu.

Sabah'ta yer alan habere göre, İsrail seçimlerinde adaylar arasında "Başkan Erdoğan ve Türkiye'yi kim engelleyebilir?" tartışması yaşanıyor. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarının ardından Başkan Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alma yarışına, Netanyahu'nun seçimlerdeki en büyük rakibi olan Mavi-Beyaz İttifakı lideri eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz da eklendi.

"ERDOĞAN'I ANCAK BEN ENGELLERİM"

Rakibi Netanyahu'nun, Başkan Erdoğan'ı engellemekte başarısız olduğunu iddia eden Benny Gantz, resmî Twitter hesabından, Başkan Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı eski bir konuşmanın görüntüsünü paylaşarak şunları kaydetti:

"Eğer Netanyahu bir dönem daha yetki alırsa görevde kalacak. Erdoğan yönetimini ancak Mavi-Beyaz İttifakı engeller."

İsrail'in bölgede kendisine rakip olarak Türkiye'yi gördüğü daha önce Mossad Başkanı Yossi Cohen'in, "Bölgede İran'ın gücü kırılgan, gerçek tehdit Türkiye." açıklamasıyla ortaya çıkmıştı.