MasterChef Türkiye bu hafta dış çekimini Silivri'de gerçekleştiriyor. Mehmet Şefin ilk başladığı işyerinin burada yer alması sebebi ile kendisi için önemli bir yere sahip Silivri'de yarışmacılar belediye başkanına ve diğer konuklara yemek yapacaklar. Silivri Kale Park nerede? 12 Eylül MasterChef nerede çekildi?

MASTERCHEF NEREDE ÇEKİLDİ?

MasterChef Türkiye, 12 Eylül 2020 tarihli yayınında Silivri'de çekildi. Çekimler Silivri'de yer alan Kale Park'ta yer aldı.

SİLİVRİ KALE PARK NEREDE?

Silivri Belediyesi Sosyal Tesisleri Kale Park, Fatih Silivri, Şaban Demiray Cd., 34570 Silivri/İstanbul adresinde yer alıyor.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın Kale Park ile ilgili verdiği bilgilere göre, Orhan Gazi'nin Bizans Prensesi Teodora ile nikahının kıyıldığı alandır. Volkan Yılmaz, bu alanın gençlerin nikah salonu olarak da kullanacaklarını açıkladı.

SİLİVRİ İLÇESİ HAKKINDA

Silivri, Marmara Bölgesi'nde bulunan İstanbul iline bağlı bir ilçe, İstanbul il merkezinin 69 kilometre batısında, D-100 (eski E-5) karayolu üzerinde bulunan bir sâhil şehridir.

İstanbul Avrupa yakası'nın batı kısmında, 41 derece, 3 dakika kuzey paraleli ve 28 derece, 20 dakika doğu meridyenlerinin kesiştiği noktadadır. Batısında Tekirdağ iline bağlı Çorlu ve Marmaraereğlisi ilçeleri, doğusunda İstanbul iline bağlı Büyükçekmece ilçesi, kuzeyinde İstanbul iline bağlı Çatalca ilçesi, kuzeybatıda Tekirdağ iline bağlı Çerkezköy ilçesi, güneyinde ise Marmara Denizi yer alır.

Marmara Denizi'ne kıyılarının uzunluğu yaklaşık 45 km. olan ilçenin yüzölçümü yaklaşık 760 km²'dir (tarım arazileriyle birlikte 860 km²). 18 mahallesi ve 8 beldesi bulunan ilçenin merkezi ise 7 mahalleye ayrılmıştır.

Beldeleri şunlardır: Selimpaşa, Değirmenköy, Gümüşyaka, Çanta, Celaliye-Kamiloba, Ortaköy, Kavaklı ve Büyük Çavuşlu. Köylerin adları ise; Akören, Alipaşa (5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Yasası ile Silivri'nin mahallesi konumuna düşürüldü), Bekirli, Beyciler, Çayırdere, Çeltik, Danamandıra, Fener, Gazitepe (5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Yasası ile Silivri'nin mahallesi konumuna düşürüldü), Kadıköy, Küçük Kılıçlı (5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Yasası ile Silivri'nin mahallesi konumuna düşürüldü), Büyük Kılıçlı, Kurfallı, Sayalar, Seymen, Küçük Sinekli, Büyük Sinekli ve Yolçatı'dır. İlçe toprakları genelde az eğimli alanlardır. Silivri yöresinin içinde bulunduğu bölgedeki topografya, hafif dalgalı düzlükler biçiminde, yüksekliği 60 metreyi geçmeyen tepeler şeklindedir. Söz konusu topografya; güneyde deniz kıyısından başlamakta ve kuzeye doğru yavaş yavaş yükselmektedir. Doğuda, Muratçeşme bölgesindeki Keltepe ile Araptepe, başlıca engebeleri oluşturmaktadırlar. İlçe dahilinde yüksek dağlar bulunmamaktadır. İlçe sınırlarında çok önemli akarsu yatakları olmayıp Boğluca Deresi, Çanta Deresi, Gelevri Deresi, Kova Deresi, Tuzla Deresi ve Karılar Deresi gibi küçük dere ve çaylar bulunmaktadır.