Manda sütü faydaları nelerdir? Manda sütü astıma iyi gelir mi?

Manda sütü faydaları gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. MasterChef Türkiye'nin bu akşamki bölümünün konuklarından Aysun Subaşı, oğlunun astım bronşit rahatsızlığı nedeni ile manda bakmak istediğini ve mandıracılık işine girdiğini söyledi. İşte Manda sütünün faydaları...

MANDA SÜTÜ ASTIMA İYİ GELİR Mİ?

Manda sütünden yapılan yoğurdun ve yoğurt üretiminde kullanılan laktik asit bakterilerinin kanser, enfeksiyonlar, gastro intestinal hastalıklar ve astım gibi hastalıkları önleyici etkilerine bakılmış ve tüm bu hastalıkların oluşmasında en önemli nedenin bağışıklık sistemi olduğu saptanmıştır.

MANDA SÜTÜ FAYDALARI NELERDİR?

Vitamin, mineral ve protein miktarı diğer sütlerden fazla olan manda sütünün günde bir bardak içildiğinde vücudun bütün besin ihtiyacını karşıladığı bildirildi.

Manda sütü, inek, koyun ve keçi sütüyle kıyaslandığında iki kat fazla kalsiyum ve protein içeriyor. Üstelik kolesterolü yok denecek kadar az.

Bilim, sağlıklı süt konusuna son noktayı koydu. Manda sütü, inek, koyun ve keçi sütüyle kıyaslandığında iki kat fazla kalsiyum ve protein içeriyor.

Ülkemizde ve dünyada üretimi gün geçtikçe daha da azalan manda sütü, besin içeriği açısından değerli süttür. Manda sulak yerlerde yaşayan ve sürekli otlayan bir hayvan olduğundan sütünün içeriğini de çok daha değerli bir konuma getiriyor. Manda sütü ülkemizde en fazla Bafra bölgesinde üretiliyor. Bu sütün zenginliğini sadece lezzetiyle sınırlandırmamak gerek.

İçeriği zengin kolesterolü düşük

Diğer sütlerle karşılaştırdığında yüzde 58 daha fazla kalsiyum, yüzde 40 daha fazla protein ve daha az kolesterol içeriyor. Ayrıca manda sütünde doğal antioksidan kaynağı olan E vitamini öncü maddesi alfa tokoferol miktarı ve peroksidaz aktivitesinin diğer sütlere göre 2-4 kat daha fazla olması bu sütten yapılan yoğurt, kaymak ve peynir gibi ürünlerin kalp ve kanser gibi hastalıklarda da yararlı olabileceğini düşündürüyor. Manda sütü, diğer sütlere göre fark edeler biçimde beyazdır. Bunun nedeni mandalarda karotenin A vitaminine dönüşümünün daha yüksek olması. Bu durum A vitamini de yükseltiyor. Sadece sütü değil manda sütünden üretilen peynir, yoğurt, süt tozuda daha beyazdır. Bu yüzden özel kahve üreticileri krema olarak inek değil manda sütünü tercih eder.

Yoğurdu antiyibotik gücünde

Manda sütünden yapılan mozarella peynirine marketlerde kolayca ulaşabilirsiniz. Mozarella peyniri yüksek protein, yağ, fosfor, kalsiyum içerdiği için çocukların sağlıklı büyümesine katkıda bulunur. Diğer bulabileceğiniz ürün ise manda yoğurdudur. Manda yoğurdunda çok yüksek oranda B12 vitamini bulunmaktadır. Kırmızı et yemeyen ve bazı vejetaryenler için manda yoğurdu sağlıklı bir alternatiftir. Manda yoğurdunda magnezyum, çinko ve B 2 vitamini gibi kanserden kalp hastalıklarına karşı koruyucu etkisi olan bu mineral ve vitaminler çok yüksek düzeyde bulunur. Manda yoğurdunun mayalandırılması sırasında içerisindeki laktoz karbonhidratının parçalanması sindirimi kolaylaştıır. Laktik asit bakterilerinin ürettiği antibiyotik ve antimikrobiyal maddeler yüksek bağışıklık düzeyi oluşturur. Sağlıklı yaşam için manda sütü, yoğurdu veya peynirinden her gün en az 2 veya 3 porsiyon yemeyi ihmal etmemeli.

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