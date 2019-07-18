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  3. Şehit diplomatın adı belli oldu... Babaevinde büyük acı...

Şehit diplomatın adı belli oldu... Babaevinde büyük acı...

Şehit diplomatın adı belli oldu... Babaevinde büyük acı...

Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse'nin acı haberi Mersin'deki ailesine ulaştı.

Konsoloslukta görevli Diplomat Osman Köse'nin şehadet haberi, Toroslar ilçesindeki Ayvagediği Yaylası'nda bulunan Sıdıka-Ramazan Köse çiftine, askeri yetkililer ve sağlık görevlileri nezaretinde verildi. Acı haber ile büyük üzüntü yaşayan Köse çifti, cenazeyi teslim almaları için askeri yetkililer tarafından Ankara'ya götürüldü. Köse çiftinin merkez Yenişehir ilçesi 50. Yıl Mahallesi'ndeki evleri ve sokağına ise belediye görevlileri tarafından Türk bayrakları asıldı.

Evli olan şehit Osman Köse'nin 2 çocuk babası olduğu ve eşinin Ankara'da oturduğu öğrenildi. Şehit Köse için bugün Ankara'da tören düzenleneceği belirtilerken, cenazenin ise nerede toprağa verileceği konusunda henüz bir bilgi verilmedi.

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