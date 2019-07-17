Erbil’de restorana silahlı saldırı! Türk diplomat şehit oldu

Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda çalışan bir diplomat şehit oldu. AA muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomatlar, yemek yemek için gittikleri restoranda silahlı saldırıya uğradı.

Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat şehit oldu. Saldırıda bir Irak vatandaşı da hayatını kaybetti.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Erbil'deki saldırıyla ilgili Bağdat ve Erbil ile temas halinde olduklarını gerekirse heyet gönderileceğini bildirdi.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, ''Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli bir arkadaşımız bir lokantada yemeğini yerken edindiğimiz bilgiye göre 3 kişi tarafından saldırıya uğruyor. Çalışma arkadaşımız şehit oldu” dedi.

SALDIRININ ARKASINDA KİM VAR?

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, hain saldırının arkasında kim olduğuna dair soru üzerine şu yanıtı verdi:



İlk akla terör saldırısı mı diye geliyor. Hemen yan masada 2 tane de Iraklının saldırıya uğraması ve biri hayatını kaybetti, diğeri çok ağır şekilde yaralıymış. Onlara da yönelik de bir saldırı olduğu için bunların ortaya çıkması gerekiyor. Bunun aydınlatılması için yoğun temas yürütüyoruz.

İKİ SİLAHLA GELDİ, TÜRK DİPLOMATLARA ATEŞ AÇTI!

Yerel medyaya konuşan saldırının gerçekleştiği restoranın sahibi ise sivil giyimli ve üzerinde iki silah taşıyan saldırganın doğrudan konsolosluk çalışanlarını hedef alarak ateş açtığını söyledi.

Şehit edilen Türk diplomatın naaşının otopsi için ambulansla hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Kaçan saldırgan veya saldırganların yakalanması için Erbil'den diğer kentlere giden tüm yolların trafiğe kapatıldığı belirtildi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı: "Bugün (17 Temmuz) öğleden sonra Erbil Başkonsolosluğumuzun bir görevlisi başkonsolosluğumuz binası dışında bulunduğu bir sırada uğradığı menfur silahlı saldırı neticesinde şehit olmuştur. Saldırının faillerinin süratle bulunması için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir. Şehidimize Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve tüm Türk milletine sabır diliyoruz."

EMNİYET GÜÇLERİ OLAY YERİNDE

DHA’nın geçtiği habere göre ise Türkiye´nin Erbil konsolosluğu yakınındaki Kırklar Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda silahlı kişilerce saldırı düzenlendi. Saldırı esnasında Türk muavin konsolos ve 2 konsolosluk çalışanının da restoranda olduğu belirtildi. Açıklamayı yapan Erbil İl Meclisi Başkan Yardımcısı Nezhet Abdulgani olay yerinde emniyet güçlerinin çalışma yapmakta olduğunu, silahlı iki kişinin yakalanması için çalışma başlattığını söyledi.

ERBİL EMNİYETİ: 1 TÜRK DİPLOMAT 1 IRAK VATANDAŞI HAYATINI KAYBETTİ

Erbil Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Erbil'deki bir restoranda bugün gerçekleşen silahlı saldırıda bir Türk diplomat ve bir Irak vatandaş hayatını kaybetti, bir vatandaş yaralandı." bilgisi verildi. Açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde bulunan diplomatların can güvenliğinin korunacağı, bölgenin huzurunun kaçmasına izin verilmeyeceği kaydedildi.