Ceyhun Bozkurt yorumladı... Erbil'deki saldırıda dikkat çeken zamanlama!

SELAY BURÇE AKINCI

Irak’ın Erbil kentinde bir restoranda düzenlenen silahlı saldırıda 1 Türk diplomat şehit oldu. Saldırıda 1 Iraklı yaşamını yitirdi, 1 Iraklı ağır şekilde yaralandı. Türkiye’nin gündemine oturan alçak saldırıya ilişkin Gazeteci – Yazar Ceyhun Bozkurt saldırının terör örgütü PKK’yı da aşan bir üst akla ait olabileceği yorumunu yaptı.

(Ceyhun Bozkurt)

DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA

Bozkurt saldırının Türkiye’nin Rusya’dan S-400 sevkıyatının hız kesmeden devam ettiği günlerde yaşanmasına atıfta bulundu.

Ceyhun Bozkurt, “Türkiye’nin ciddi politikaları var ve bunlar üst aklı rahatsız ediyor. Yakın zamanda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani’nin Türkiye ziyareti gerçekleştirmesiyle oluşan temasların ardından yapılan bu saldırı Türkiye’ye adeta bir mesaj” dedi.

Bozkurt, Fırat’ın doğusuna yönelik olası askeri harekat öncesi bu saldırının yaşanmasının zamanlama açısından da manidar olduğuna dikkat çekti.

Bozkurt saldırıyı aynı zamanda Türkiye’ye bir meydan okuma olarak nitelendirdi.

Bozkurt ayrıca “Saldırının fiziki ve teknik takip sonucu gerçekleştirildiği görülüyor. Yani operasyonun boyutu büyük. Bu saldırının terör örgütü PKK’yı aşan bir organizasyon olduğunu düşünüyorum” diye ekledi.