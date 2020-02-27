Perinçek'ten CHP-HDP ittifakına ilişkin çarpıcı iddia: Söyleyeceklerim tamamen belgeli

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, CHP-HDP ittifakıyla ilgili önemli iddialarda bulundu. Doğu Perinçek, CHP ile yapacakları ittifakın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'den vazgeçmemesi sebebiyle gerçekleşmediğini söyledi.

Habertürk TV'de yayımlanan Türkiye'nin Nabzı programında konuşan Doğu Perinçek, 2015 seçimleri öncesinde Kılıçdaroğlu ile yaptığı ittifak görüşmelerini anlattı. Perinçek, "Bu söyleyeceklerimin hepsi bende belgeli ve kayıtlı." diyerek şunları söyledi:

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzasıyla ben size getireceğim. Biz tüm görüşmelerimizi yazılı olarak yapıyorduk. Kemal Kılıçdaroğlu'yla önce Renaissance Oteli'nde, sonra bizim genel merkezimizde bir araya geldik. Kemal Kılıçdaoğlu bizim ittifak teklifimize, fay hatlarını çatlatırız yanıtını verdi."

"HDP OLMAZSA İTTİFAK OLMAZ"

Bu sözler üzerine programın bir diğer konuğu eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek, Perinçek'e "Kılıçdaroğlu size, HDP olmazsa ittifak olmaz ifadesini kullandı mı?" sorusunu yöneltti. Perinçek ise "Evet aynen öyle dedi." yanıtını verdi.