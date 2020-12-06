Milli Savunma Bakanlığı'ndan Sincar açıklaması: "Gelişmeleri yakinen takip ediyoruz."

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son bir ayda yurt içi ve sınır ötesinde icra edilen 28 operasyonda 58 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

AA'da yer alan habere göre, açıklamada, "Sincar Merkezi Irak Hükümeti ve IKBY arasında imzalanan anlaşmayı ve bu çerçevedeki çabaları destekliyoruz. Gelişmeleri yakinen takip ediyoruz." denildi.

FETÖ ile mücadele kapsamında, 15 Temmuz 2016’dan itibaren 20 bin 612 personelin ihraç edildiği, 3 bin 560 personel hakkında adli, idari sürecin devam ettiği kaydedildi.

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