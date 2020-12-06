Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'den "Kanuni" paylaşımı: "Kule birleşti, geri sayım başladı"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kanuni sondaj gemisine ilişkin sosyal medya hesabından, "Kanuni, hırçın Karadeniz'de sondaja açılmak için hazırlanıyor. Kule birleşti. Geri sayım başladı." paylaşımda bulundu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından Kanuni sondaj gemisine ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Dönmez, "Kanuni, hırçın Karadeniz’de sondaja açılmak için hazırlanıyor. Kule birleşti Geri sayım başladı." ifadelerini kullandı.
Kanuni, hırçın Karadeniz’de sondaja açılmak için hazırlanıyor. ��— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) December 6, 2020
Kule birleşti����
Geri sayım başladı...#KanuniKaradenizde pic.twitter.com/C9pXRLOXQJ
KANUNİ SONDAJ GEMİSİ
TPAO envanterine yılbaşında katılan Kanuni, 2012'de inşa edildi. 11 bin 400 metre derinliğe, 3 bin metre sondaj açabilme kapasitesine sahip Kanuni, 6'ncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor.
Mersin'in Taşucu Limanı'ndan 13 Ekim'de ayrılan gemi, ortalama 8 mil hızla 19 Ekim'de İstanbul Boğazı'ndan geçerek Haydarpaşa Limanı'na gelmişti.
Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni, 13 Kasım'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de katılımıyla gerçekleştirilen uğurlama töreninin ardından 14 Kasım'da Filyos Limanı'na ulaşmıştı.