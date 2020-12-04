ASEAN ve Türkiye iş birliğini geliştirecek

Güneydoğu Asya Ülkeler Birliği (ASEAN) ve Türkiye, iş birliklerini daha da geliştirme konusunda kararlılıklarını yineledi.

ASEAN Siyasi Güvenlik Topluluğu Genel Sekreter Yardımcısı Hoang Anh Tuan ve Türkiye’nin Cakarta Büyükelçisi Mahmut Erol Kılıç eş başkanlığında çevrimiçi olarak ASEAN-Türkiye Ortak Sektörel İşbirliği Komitesi Üçüncü Toplantısı düzenlendi.

Türkiye’nin sektörel diyalog ortaklığının 3 yıl önce başlamasından bu yana taraflar arasındaki iş birliklerinin gelişiminin değerlendirildiği toplantıda, iki taraf arasındaki ortaklık faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik Türkiye’nin, ASEAN-Türkiye Fonu kurmasının memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

2019-2023 dönemini kapsayan 'ASEAN-Türkiye Uygulamalı İşbirliği Alanları'nın uygulanması çerçevesinde tamamlanan, devam eden ve planlanan projelerin ele alındığı toplantıda, ticaret, yatırım, insani gelişme, bilim, teknoloji, eğitim, enerji ve afet yönetiminin yanı sıra terörizm finansmanı ve kara para aklama gibi çeşitli konular görüşüldü.

Taraflar ayrıca, ASEAN bünyesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileri, Kovid-19 müdahale fon desteği ve bölgesel tıbbi malzeme rezervine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

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GÜNEYDOĞU ASYA ULUSLAR BİRLİĞİ

ASEAN, 1967'de Tayland'ın başkenti Bangkok'ta, Endonezya, Malezya, Filipinler, Singapur ve Tayland arasında Bangkok Deklarasyonu'nun imzalanmasıyla kuruldu.

Birlik, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmenin desteklenmesinin yanı sıra bölgesel barış ile güvenliğin artırılmasını amaçlıyor.

Papua Yeni Gine ve Doğu Timor'un gözlemci statüsüne sahip olduğu Birlikte, ABD, Çin, Kanada, Rusya, Avrupa Birliği (AB), Japonya, Güney Kore, Hindistan, Avustralya ve Yeni Zelanda diyalog ortağı ülkeler arasında bulunuyor. Birlikte, Türkiye, Pakistan, Norveç ve İsviçre sektörel diyalog ortağı olarak yer alırken, Şili ve Almanya'nın da kalkınma ortağı statüsü bulunuyor.

ASEAN'ın kurucu üyeleri Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler ve Singapur'un yanı sıra Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar ve Kamboçya olmak üzere toplam 10 üyesi bulunuyor.

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