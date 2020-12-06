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  • Fransa Başbakanı Castex taktığı gözlüğü fark etmeyerek ceplerinde aradı
06 Aralık 2020 Pazar 11:52 | Son Güncelleme:

Fransa Başbakanı Castex taktığı gözlüğü fark etmeyerek ceplerinde aradı

Fransa Başbakanı Jean Castex, hafta sonu basın toplantısına başlarken taktığı gözlüğünü fark etmeyerek, ceplerinde gözlüğünü aradı.

Fransa Başbakanı Jean Castex, hafta sonu basın toplantısına başlarken taktığı gözlüğünü fark etmeyerek, ceplerinde gözlüğünü aradı. 

DHA'da yer alan haberde Fransa Başbakanı Jean Castex, basın toplantısına başlarken taktığı gözlüğünü fark etmeyerek bir süre ceplerinde gözlüğünü aradı. Castex, daha önce taktığı gözlüklerini ceplerinde bulmayarak basın toplantına devam etti. 

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