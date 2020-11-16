Kremlin Sözcüsü Peskov'dan Azerbaycan tezkeresi yorumu

İHA'da yer alan habere göre, Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Azerbaycan'a asker gönderilmesini öngören tezkerenin meclise gönderilmesine ilişkin yaptığı açıklamada bunun Türkiye'nin kendi iç prosedürü olduğunu söyledi.

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TESKERE MECLİS'TE



Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, bugün TBMM Başkanlığına sunulmuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gönderilen tezkerede, dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın, işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesinin yıllardır devam ettiği hatırlatıldı.



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