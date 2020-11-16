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16 Kasım 2020 Pazartesi 13:23 | Son Güncelleme:

Kremlin Sözcüsü Peskov'dan Azerbaycan tezkeresi yorumu

Kremlin Sözcüsü Peskov'dan Azerbaycan tezkeresi yorumu

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Azerbaycan'a asker gönderilmesini öngören tezkerenin meclise gönderilmesine ilişkin yaptığı açıklamada bunun Türkiye'nin kendi iç prosedürü olduğunu söyledi.

İHA'da yer alan habere göre, Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Azerbaycan'a asker gönderilmesini öngören tezkerenin meclise gönderilmesine ilişkin yaptığı açıklamada bunun Türkiye'nin kendi iç prosedürü olduğunu söyledi.

Ayrıntılar geliyor...


TESKERE MECLİS'TE

Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, bugün TBMM Başkanlığına sunulmuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gönderilen tezkerede, dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın, işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesinin yıllardır devam ettiği hatırlatıldı.

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