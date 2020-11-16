  • $7,6504
  • 9,0762
  • 465.607
  • 1309.33
  • Haberler
  • Ekonomi
  • Borsa'da tüm zamanların en yüksek seviyesi: Haftaya rekorla başladı
16 Kasım 2020 Pazartesi 10:40 | Son Güncelleme:

Borsa'da tüm zamanların en yüksek seviyesi: Haftaya rekorla başladı

Borsa'da tüm zamanların en yüksek seviyesi: Haftaya rekorla başladı
IHA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününde açılışta yüzde 1,04 artarak 1.304,70 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,04’lük yükselişle başladı.

AA'da yer alan habere göre, Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 1,04’lük yükselişle başladı. Endeks, 13,41 puanlık artarak 1.304,70 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. 

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,56, holding endeksi de yüzde 0,88 değer kazandı.

<p>Gelişim sürecinin doğal bir parçası olan çocukluk korkularının büyük bir kısmı çocuğun yaşına ve

Çocukluk döneminde korkular

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İnsanların nefesinin bile donduğu dünyanın en soğuk yeri

Bugünkü burç yorumları 16 Kasım 2020

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.