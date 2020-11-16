16 Kasım 2020 Pazartesi 10:40 | Son Güncelleme:
Borsa'da tüm zamanların en yüksek seviyesi: Haftaya rekorla başladı
IHA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününde açılışta yüzde 1,04 artarak 1.304,70 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,04’lük yükselişle başladı.
AA'da yer alan habere göre, Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 1,04’lük yükselişle başladı. Endeks, 13,41 puanlık artarak 1.304,70 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,56, holding endeksi de yüzde 0,88 değer kazandı.