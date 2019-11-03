Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7029
  • 6,3723
  • 278.088
  • 98462.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. İlk soruda elendi! Sosyal medyanın diline düştü

İlk soruda elendi! Sosyal medyanın diline düştü

İlk soruda elendi! Sosyal medyanın diline düştü

Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elenen Okan adlı yarışmacı sosyal medyanın gündemine oturdu. "Futbolu ve futbol izleyicisi olmayı eleştiren ve '22 adam bir topun' şeklinde başlayan klişe sözün devamında hangisi söylenir?" sorusuna "Havasını söndürüyor" cevabını veren yarışmacı elenmesiyle olay oldu.

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışmada ilk soruda elenen Okan Tokmak, futbol sorusuna verdiği cevap ile gündem oldu.

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru soruldu. Okan Tokmak adlı yarışmacıya sorulan ilk soruda, "Futbolu ve futbol izleyicisi olmayı eleştiren ve "22 adam bir topun" şeklinde başlayan klişe sözün devamında hangisi söylenir?" oldu.

Okan Bey soruya verdiği "Havasını söndürüyor"cevabı ile yarışmadan elendi. Sorunun doğru cevabı "Peşinden koşuyor" olacaktı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ses sanatçılığı yapan Okan Tokmak, ilk soruda elenmesi ve verdiği cevap ile sosyal medyanın diline düştü. Çok sayıda Twitter kullanıcısı Okan Tokmak'a "Doğru cevabı nasıl bilemedin" tepkisi gösterdi.

Sosyal medya kullanıcıları yarışmacı hakkında yorum yağdırdı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Aleyna Tilki'ye ne oldu? Hareketi dikkat çekti
Ünlü şarkıcı böyle görüntülendi! Yeni bir aşk mı doğuyor?
Aşık ve Sarnıç cephesinde flaş gelişme!
Diriliş Ertuğrul oyuncusu en büyük hayalini açıkladı
'Meltem' rolünü kimseye kaptırmam
<p>Beşiktaş Bebek sahilde demirli bulunan Şehrazat isimli iki katlı teknede henüz belirlenemeyen bir

İstanbul Bebek´te Tekne Yangını

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Konya'da yakalıyorlar, Avrupa'ya gönderiliyor

Dünyada eşine ender rastlanan bir yer! Elazığ'da keşfedildi...