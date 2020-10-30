30 Ekim 2020 Cuma 16:39 | Son Güncelleme:
İzmir Valisi Köşger açıkladı: Enkaz altından 70 kişi kurtarıldı
AA
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 6,6 büyüklüğündeki depremde enkaz altından şu ana kadar 70 civarında kişinin kurtarıldığını açıkladı.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 6,6 büyüklüğündeki depremde enkaz altından şu ana kadar 70 civarında kişinin kurtarıldığını bildirdi.
İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki deprem böyle görüntülendi
Köşger şu açıklamalarda bulundu:
"İlçelerimizden sıkıntı intikal etmedi, Seferihisar'da kısmi bir tsunami oldu. Orada bir vatandaşımızın yaralandığı bilgisi var. Devlet tüm gücüyle seferber olmuş durumda. Ekiplerimizin ulaşmadığı bir bina yok. Bütün binalara ulaşılmış durumda."