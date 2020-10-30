30 Ekim 2020 Cuma 17:13 | Son Güncelleme:
İzmir'de deniz suyu taştı: Seferihisar'da cadde ve sokaklar su altında kaldı
AA
İzmir'de merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan, 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası çekilen deniz suyu bir süre sonra tekrar yükseldi. Bazı işyerlerinin masaları su içinde kaldı.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde depremin etkisiyle deniz seviyesi yükselmesi sonucu bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı.
İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki deprem böyle görüntülendi
Deprem sonrası çekilen deniz suyu bir süre sonra tekrar yükseldi