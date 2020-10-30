Son dakika deprem haberleri: İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem... İstanbul'da da hissedildi

İzmir ve çevresinde şiddetli hissedilen deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetinin 6.6 olduğunu açıkladı. İstanbul ve çevresinde il ve ilçelerden de hissedilen depremde büyük panik yaşandı.

İZMİR'DE 6.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Depremde can ve mal kaybının olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kandilli depremin büyüklüğünü 6.8 olarak duyurdu.

İzmir ve çevresinde hissedilen deprem sonrası vatandaşlar sokaklara çıktı.

İstanbul Valisi Yerlikaya 'İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir.' açıklamasında bulundu.



İZMİR VALİSİ KÖŞGER'DEN İLK AÇIKLAMA

İzmir Valisi Köşger "Bize intikal eden can ve mal kaybıyla ilgili henüz bilgi yok. Kriz merkezine geçeceğiz, gelen bilgiler neyse aktaracağız." dedi.



ARTÇI DEPREMLER MEYDANA GELİYOR

AFAD Ege Denizi'nde Urla açıklarında 4.1, Seferhisar'da ise 4.2 büyüklüğünde artçı depremlerin meydana geldiğini duyurdu.



DEPREM TRAKYA'DA DA HİSSEDİLDİ

AFAD tarafından Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan ve 6,6 büyüklüğündeki deprem Trakya'da da hissedildi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da depremi hisseden vatandaşlar ev ve iş yerlerinden cadde ile sokaklara çıktı. Bölgede kısa süreli panik yaşandı.

Yetkililer, Trakya illerinde deprem nedeniyle kendilerine iletilen bir olumsuzluğun olmadığını belirtti.

BÖLGEDE PEŞ PEŞE DEPREMLER

Bölgede 4.1, 4.2 ve 4.8 büyüklüklerinde artçı depremler meydana geldi

KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

İzmir'in Bayraklı ilçesinde deprem nedeniyle çöken bir binada arama kurtarma çalışması başlatıldı

BAKAN SOYLU'DAN SON DAKİKA DEPREM AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı’da 6 bina yıkılma ihbarı geldi. Uşak, Denizli, Manisa, Balikesir, Aydın ve Muğla’da ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir. Ekiplerimiz sahada tarama ve müdahalelerine devam etmektedir. Geçmiş olsun"