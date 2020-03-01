Türkiye ve dünyada koronavirüs gündemi: İşte son gelişmeler

Koronavirüs (corona virüs) ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Koronavirüs’te son durumun ne olduğu yakından takip ediliyor. Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını, 6 kıtada 64 ülkeye yayıldı. Dünyada toplam 86 bin 986 kişiye bulaşan koronavirüs, 2 bin 979 can aldı.

Henüz hiçbir koronavirüs vakasına rastlanmayan Türkiye, sıkı önlemler almaya devam ediyor. Türkiye’yi koronavirüse karşı titizlikle korumak için gerekli her tedbiri almaya devam ettiklerini belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; İtalya, Güney Kore ve Irak arasında gidiş-geliş tüm yolcu uçuşlarının tedbiren duyurulduğunu açıkladı.

Daha önce Çin ve İran’la hava yolu trafiği durdurulmuş, İran’la ayrıca kara ve demir yolu geçişleri de kapatılmıştı. Buna göre, Türkiye’nin uçuşları durdurduğu ülke sayısı 5’e yükseldi.

Türkiye’nin Irak’a açılan Habur Sınır Kapısı da koronavirüs ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında iki yönlü olarak geçişlere kapatıldı.

Öte yandan, İngiltere merkezli Daily Express gazetesi, koronavirüs salgınıyla çalkalanan dünyada en güvenli seyahat noktasının Türkiye olduğunu yazdı. Gazete, yılda ortalama 2,5 milyon İngiliz vatandaşının geldiği Türkiye’de Antalya ve Muğla’nın güvenle ziyaret edilebileceğini kaydetti.

DÜNYADA KORONAVİRÜS SALGINI: İŞTE SON RAKAMLAR

Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını, dünyanın her yerinde görülmeye ve can almaya başladı.

İşte kıta kıta, ülke ülke koronavirüste son rakamlar…

AFRİKA KITASI

• Cezayir’de bir kişide koronavirüs tespit edildi. Bu kişinin, 61 yaşındaki bir İtalya vatandaşı olduğu bildirildi.

• Mısır’da bir kişide koronavirüs olduğu açıklandı. Bu kişinin, yabancı uyruklu olduğu bildirildi.

• Nepal'de bir kişinin koronavirüse yakalandığı, daha sonra tedavi edilerek taburcu edildiği kaydedildi.

• Nijerya'da 1 kişide koronavirüs vakası tespit edildi.

ASYA KITASI

• Afganistan’da şimdiye dek yalnızca bir koronavirüs vakası görüldüğü kaydedildi.

• Azerbaycan’da 3 kişide koronavirüs vakası tespit edildi.

• Bahreyn’de koronavirüs olduğu resmen açıklanan kişi sayısının 41’e yükseldiği belirtildi. Öte yandan ülkedeki tüm okulların iki hafta süreyle tatil edildiği kaydedildi.

• Birleşik Arap Emirlikleri’nde 21 kişide koronavirüs olduğu tespit edilirken, tedavisi tamamlanarak taburcu edilen kişi sayısı ise 5 olarak açıklandı. Öte yandan ülkeden İran’a yapılacak uçuşların her iki yönde askıya alındığı, fakat Tahran’ın istisna olarak tutulduğu bildirildi.

• Brunei’de 158 kişinin kendi kendisini karantinaya aldığı açıklanırken, ülkenin Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen dört farklı noktanın ihtiyaç halinde her an geçici karantina bölgesine dönüştürülebileceği kaydedildi.

• Endonezya’da 8 kişide koronavirüs olduğu öğrenildi. Bu kişilerin, uzun süre karantina altında tutulan Diamond Princess gemisinin mürettebatı içerisinde yer aldığı aktarıldı. Diamond Princess gemisindeki 74 Endonezyalının tahliye edildiği bildirildi.

• Filipinler’de 3 kişide koronavirüs vakası görülürken, bunlardan birinin tedavisinin tamamlandığı, birinin ise hayatını kaybettiği açıklandı. Filipinler, Çin dışında koronavirüse bağlı ölümün yaşandığı ilk ülke oldu.

• Güney Kore’de koronavirüs görülen kişi sayısı 3526'ya ulaşırken, ölü sayısı ise 17, tedavisi tamamlanan kişi sayısı ise 30 olarak açıklandı. Öte yandan, Güney Koreli 18 askere de koronavirüs bulaştığı ve ABD ile Güney Kore’nin ortak askeri tatbikatlarının askıya alındığı kaydedildi.

• Gürcistan'da ilk kez yeni koronavirüs vakasına rastlandı. İran'dan ülkeye dönen bir Gürcistan vatandaşının Kovid-19 taşıdığı tespit edildi.

• Hindistan’da 3 koronavirüs vakası tespit edilirken, Diamond Princess gemisindeki iki Hindistan vatandaşında yapılan testler de pozitif çıktı. Öte yandan, koronavirüsün çıkış noktası olan Vuhan’dan tahliye edilen 645 Hindistan vatandaşında yapılan testlerin tamamı negatif çıktı.

• Hong Kong'da koronavirüs bulaşan kişi sayısının 95, hayatını kaybedenlerin sayısının 2, tedavisi tamamlanan kişi sayısının ise 33 olduğu bildirildi.

• Irak’ta toplam 13 kişide koronavirüs bulunduğu bildirildi. Bunların dördünün, İran’dan dönen bir aile olduğu açıklandı.

• İran'da koronavirüs nedeniyle 11 kişinin daha ölmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e çıktı, vaka sayısı ise 978'e yükseldi.

• İrlanda'da 1 kişide koronavirüs görüldüğü kaydedildi.

• İsrail’de 7 kişide koronavirüs görüldüğü, bunlardan birinin tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiği açıklandı.

• Japonya’da 241 kişide koronavirüs tespit edilirken, Diamond Princess gemisinde bulunan 691 Japon vatandaşı ise bu sayıdan ayrı tutuldu. Gemiden tahliye edilen 4 kişinin, karada görülen vakalarda ise 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Öte yandan, tedavisi tamamlanan kişi sayısı ise 32 olarak açıklandı.

• Kamboçya’da bir kişide koronavirüs tespit edilirken, bu kişinin Çin Yeni Yılı’nda ailesiyle birlikte tatil amacıyla ülkeye giriş yapan yaşlı bir Çinli olduğu belirtildi. Öte yandan, Kamboçya hükûmeti vahşi hayvan ticaretini tamamen askıya aldığını açıkladı.

• Kuveyt’te tespit edilen koronavirüs vakası 45'e ulaştı. Ülkeden Irak, Güney Kore, İtalya, Tayland, Singapur, Japonya, Çin ve Hong Kong’a yapılan gemi seferleri durduruldu. Petrol gemilerinin bu yasak kapsamına alınmadığı belirtildi.

• Kuzey Kore’de ordunun kuruluşunun 72’nci yıl dönümüne ilişkin kutlamalar iptal edildi. Ülkede bulunan yabancı uyruklu 380 kişinin 30 gün süreyle karantina altında tutulacağı bildirildi.

• Lübnan’da ilk koronavirüs vakasının, İran’ın Kum kentinden dönen 45 yaşındaki bir kadında görüldüğü bildirildi. Ülkede koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 4'e yükseldi.

• Malezya’da görülen 25 koronavirüs vakasında 18 kişinin tedavisinin tamamlanarak hastaneden taburcu edildiği, 5 kişinin ise karantina altında tutulduğu kaydedildi.

• Nepal’de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü, virüs taşıyıcısının ise Şangay’dan geldiği belirtildi. Söz konusu kişinin tedavisinin tamamlandığı açıklandı.

• Pakistan'da 4 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görüldü.

• Rusya’da 2 kişide koronavirüs görüldüğü, her ikisinin de Çin vatandaşı olduğu ifade edildi. Söz konusu iki kişinin iyileşmelerinin ardından taburcu edildikleri kaydedildi.

• Singapur’da koronavirüs görülen kişi sayısı 102’ye ulaşırken, 72 kişinin ise tamamen iyileştiği belirtildi.

• Sri Lanka’da bir kişide koronavirüs görüldü. Virüsün, 43 yaşındaki bir Çinlide görüldüğü kaydedildi.

• Tayland’da tespit edilen koronavirüs vakası 42, tedavisi tamamlanarak taburcu edilen kişi sayısı ise 28 oldu. Tayland’da tutuklu bulunan bir İngiliz vatandaşı da, kendisine koronavirüs bulaşması nedeniyle sınır dışı edildi.

• Tayvan’da görülen koronavirüs vaka sayısı 39’a yükselirken, ülkeden Japonya ve Güney Kore’ye yapılacak seyahatlere ilişkin uyarıların seviyesi arttı. Öte yandan, evde karantina altında tutulan 3 kişinin kayıp olduğu ve vatandaşların bu şahıslara karşı dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulunuldu. Tayvan'da koronavirüsten dolayı hayatını kaybeden kişi sayısı 1, tedavisi tamamlanarak taburcu edilen kişi sayısı ise 9 olarak açıklandı.

• Umman’da koronavirüs taşıyan 6 kişi olduğu belirtildi. Bunların ikisinin İran’dan geldikleri ve evde karantina altında tutuldukları kaydedildi. Bir kişinin ise tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiği kaydedildi.

• Vietnam’da koronavirüs bulaşan kişi sayısının 16 olduğu açıklanırken, bu kişilerin tamamının tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiği kaydedildi. Öte yandan, Formula 1 yarışının ise daha önce planlandığı gibi Hanoi’de gerçekleştirileceği, koronavirüsten dolayı iptal edilmeyeceği bildirildi.

AVRUPA KITASI

• Almanya’da 79 kişide koronavirüs görüldüğü ifade edildi. Tedavisi tamamlanarak taburcu edilen kişi sayısının ise 16 olduğu kaydedildi.

• Avusturya’da 9 kişide koronavirüs tespit edildi.

• Belçika’da koronavirüse yakalanan kişi sayısı 1 olarak açıklandı.

• Danimarka'da 3 kişide koronavirüs olduğu tespit edildi.

• Estonya'da bir kişide koronavirüs olduğu kaydedildi.

• Finlandiya’da koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 3'e yükseldi. Bunların birinin tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiği kaydedildi.

• Fransa’da koronavirüse yakalanların sayısı 100'ü buldu. Ülkede koronavirüsten dolayı hayatını kaybeden kişi sayısının 2’ye yükseldiği, tedavisi tamamlanarak taburcu edilen kişi sayısının ise 12 olduğu belirtildi.

• Hırvatistan'da koronavirüs teşhisi koyulan 6 kişi olduğu bildirildi.

• Hollanda'da 6 kişide koronavirüs görüldüğü kaydedildi.

• İngiltere’de 23 kişide koronavirüs bulunduğu tespit edildi. Tedavisi tamamlanarak taburcu edilen kişi sayısı ise 8 olarak açıklandı.

• İspanya’da görülen koronavirüs vaka sayısının 58 olduğu, taburcu edilen kişi sayısının ise 2 olduğu kaydedildi.

• İsveç'te görülen toplam vaka sayısı 12'ye çıktı.

• İsviçre'de 21 kişide koronavirüse rastlandığı ifade edildi.

• İzlanda'da 1 kişide koronavirüs görüldüğü kaydedildi.

• İtalya’da 1128 kişide koronavirüs tespit edildiği, bunların 29’unun hayatını kaybettiği, 46 kişinin ise tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiği kaydedildi. İtalya, koronavirüs konusunda Avrupa kıtasında başı çekiyor. İtalya'nın Lombardiya Valisi Attilio Fontana, bir çalışanında koronavirüs tespit edildiğini ve kendisinin de karantina altına alındığını açıkladı.

• Kuzey İrlanda'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-10) vakası tespit edildi.

• Kuzey Makedonya'da 1 kişide korovanirüs tespit edildi.

• Litvanya'da ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği açıklandı.

• Lüksemburg'da 1 kişide koronavirüs vakasının görüldüğü kaydedildi.

• Monaco'da yeni tip koronavirüse yakalanan kişi sayısı 1 olarak açıklandı.

• Norveç'te 15 koronavirüs vakası görüldü.

• Romanya'da koronavirüs tespit edilen kişi sayısının 3'e yükseldiği kaydedildi.

• San Marino'da bir kişide koronavirüs bulunduğu belirtildi.

• Yunanistan’da 4 kişide koronavirüse rastlandı. Bunlardan birinin, İtalya’dan dönen 38 yaşındaki bir kadın olduğu açıklandı.

GÜNEY AMERİKA KITASI

• Brezilya'da koronavirüs tespit edilen kişi sayısının 2'ye yükseldiği kaydedildi.

• Ekvador'da 1 kişide koronavirüs tespit edildi.

KUZEY AMERİKA KITASI

• ABD’de, Diamond Princess gemisinden tahliye edilen kişiler de dahil olmak üzere toplamda 71 kişide koronavirüs görüldüğü kaydedildi. Bunların 7'sinin tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiği bildirildi. Öte yandan, ABD'de koronavirüsten 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

• Kanada’da 20 kişide koronavirüs görüldüğü, 6 kişinin ise tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiği bildirildi. Koronavirüs salgını konusunda Ontario ve British Columbia bölgelerinin başı çektiği açıklandı.

• Meksika Sağlık Bakanı Yardımcısı Hugo Lopez Gatell, Meksika'da 4 kişide koronavirüs vakası görüldüğünü kaydetti.

OKYANUSYA KITASI

• Avustralya hükûmeti, Diamond Princess gemisinden tahliye edilen yolcular da dahil olmak üzere toplamda 25 koronavirüs vakasına rastlandığını açıkladı. Bunların 11'inin tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiği kaydedildi.

Öte yandan, "Diamond Princess" adlı yolcu gemisinde virüse yakalandıktan sonra Avustralya’da tedavi altına alınan 78 yaşındaki bir erkek hastanın hayatını kaybettiğini açıklandı.

• Yeni Zelanda'da 1 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildiği açıklandı.