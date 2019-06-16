Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu canlı yayını izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu karşılaşması nereden izlenir? Tarihi karşılaşma için geri sayım başladı. Tüm Türkiye heyecanla Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu ortak yayınını bekliyor. 23 Haziran seçimlerine az bir zaman kala AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ve CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ortak yayında bir araya geliyor. Programda adaylara 15’er soru sorulacak. Adayın soruları yanıtlaması için 3 dakika süresi bulunuyor. Canlı yayın saat 21.00 itibari ile başlayacak. Ortak yayın İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Yayın başlar başlamaz haberimiz içerisinden canlı yayın izleme linkine ulaşabilirsiniz.

BİNALİ YILDIRIM-EKREM İMAMOĞLU CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Program tüm kanallara açık olacak. 24 TV canlı yayını ile ortak yayını anbean takip edebilirsiniz

BİNALİ YILDIRIM-EKREM İMAMOĞLU KARŞILAŞMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

16 Haziran Pazar günü İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan program saat 21'de canlı olarak yayınlanacak.

Yayının teknik altyapısının AK Parti ve CHP yetkilileri tarafından sağlanacağı belirtilirken, söz konusu program tüm kanallardan canlı yayında yayımlanacak.

MODERATÖR KİM OLACAK?

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesi planlanan televizyon programı için görüşme yaptılar. 'Cumhur İttifakı' adayı Binali Yıldırım ile 'Millet ittifakı' adayı Ekrem İmamoğlu'nu karşı karşıya getirecek olan programı için yapılan görüşmeyle ilgili, bugün bir açıklama yapılması bekleniyor. Moderatör İsmail Küçükkaya olacak.

PROGRAM KAÇ SAAT SÜRECEK?

AK Parti ve CHP'den yapılan açıklamalarda İsmail Küçükkaya moderatörlüğündeki tartışma programının süresinin açık uçlu olduğu belirtilmişti.

Küçükkaya yaptığı açıklamada ise her iki adaya da 45'er dakika vereceğini belirtmişti.

TARTIŞMANIN FORMATI NE OLACAK?

Programın moderatörü olarak ilan edilen İsmail Küçükkaya, katıldığı özel bir televizyon kanalının canlı yayınında programa dair bazı açıklamalarda bulunmuştu.

Küçükkaya verdiği demeçte, "Aynı soruları iki adaya soramam. Bazı sorular İmamoğlu'na, bazı sorular Yıldırım'a" demişti. Küçükkaya aynı zamanda CHP adayı İmamoğlu'nun iddia ettiği gibi, "Soruları programdan önce Binali Yıldırım'a vermediğini, soruların hazır dahi olmadığını, Binali Yıldırım'ın böyle bir talepte bulunmadığını" açıklamıştı.