Harekatta neler yaşanıyor? İşte son gelişmeler

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Barış Pınarı Harekatı tüm hızıyla devam ederken, 24 TV muhabiri Adem Hançer son gelişmeleri Akçakale'den bildiriyor.

Tankçı, topçu birliklerinin Resulayn'da terör yuvalarını sabah saatlerinde obüs atışlarıyla vurmaya başladığını bildiren Hançer, sözde örgüt yöneticilerinin sivil halkın arasına karışarak bölgeden kaçtığını aktardı. 40 km'lik alanın obüs atışlarıyla vurulmaya devam ettiğini ve meskun mahallerin sürdüğü bilgisini veren Hançer, "Halkın kullandığı birçok ortak alana (okul, hastane, dini alanlar gibi) teröristler tarafından bombalı tuzaklar bırakılmaya devam ediyor. Bomba imha ekipleri bir yandan tuzaklanmış bombaları imha etme çalışmaları sürdürülüyor." ifadelerini kullandı.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 650'DEN FAZLA

İHA/SİHA'lar tarafından belirlenen terör mevzileri yerle bir edilirken, terörden temizlenen mahallelere 600 sivil geri döndü. İhtiyaca muhtaç kişilere Kızılay ilkyardımlarını ulaştırmayı sürdürüyor. Şu saat itibarıyla 1300 km'lik alan teröristlerden temizlendiğini aktaran Adem Hançer, "Münbiç sınırı ve çevre köyleri TSK ve Milli Suriye Ordusu koruyor. PKK/YPG bölgelere girmeye çalışsada karşılarında TSK ve Milli Suriye Ordusu'nu buluyor" dedi. Korkudan sivil halkın arasına karışan teröristlerle meskun mahal çatışmalarının yaşandığını söyleyen Hançer, "Etkisiz hale getirilen terörist sayısı resmi rakamlara göre 637. Biz biliyoruzki bu sayı meskun mahallerle 650'yi geçmiş durumda." dedi.