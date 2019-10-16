Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8794
  • 6,5074
  • 281.337
  • 94137.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. YPG'nin 6 keskin nişancısı etkisiz hale getirildi!

YPG'nin 6 keskin nişancısı etkisiz hale getirildi!

YPG'nin 6 keskin nişancısı etkisiz hale getirildi!

'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Resulayn kentinin dış kesimlerinde operasyonlar sürüyor.

3 koldan gerçekleştirilen operasyonda, öğleden sonra, Resulayn'ın güney bölgesinde bulunan gümrük kapısı yakınlarında çatışmalar yoğunlaştı.

DHA'nın haberine göre; Kenar mahallelerde yürütülen operasyonda, terör örgütü PKK/YPG üyesi 6 keskin nişancı, etkisiz hale getirilirken, 2 terörist ise sağ ele geçirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) birlikleri, Resulyan'ın güneyindeki Aliye ve Hırbet Naime köylerini ele geçirdi.

MAYIN TEMİZLEME ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Resulayn ve Tel Abyad arasındaki yollarda mayın temizleme çalışmaları yapıldı.

Resulayn ve Tel Abyad arasındaki yollarda terör örgütü YPG/PKK tarafından yerleştirilen mayınları temizlemek için çalışmalar başlatıldı. Suriye Milli Ordusu (SMO) Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Resulayn ve Tel Abyad arasındaki yollarda mayın temizleme çalışmaları yaptı. Çalışmalar esnasında çok sayıda mayın söküldü.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli bu kez gemileri yaktı!
Oğuzhan ve Yağmur'dan ortak ayrılık açıklaması
Kadın'da Sarp öldü mü? Açıklama geldi
Cannes'da jön yarışı! Sosyal medya karıştı
Şeyma Subaşı'nın paylaşımında dikkat çeken Acun Ilıcalı detayı
<p>Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde 1875 yılında ‘Dereyolu’ olarak gündeme getirilen Kara

Karadeniz-Akdeniz Otoyolu Tamamlanıyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Barış Pınarı'nda da teröristlerin üzerinde "Fırtına" gürlüyor

Kuzey Kore lideri Kim beyaz atıyla "kutsal" dağa çıktı